Binlerce çocuk risk altında

Öz ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının 200 bine dayandığı Türkiye’de, “sokakta çalıştırılan, dilendirilen, okula devamsızlığı olan ve istismara uğrama riski bulunan” çocuk sayısı da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinden oluşan Çocuklar Güvende Ekipleri’nin 2025 yılında, sokakta risk altında olan binlerce çocuk tespit ettiği belirtildi.

Çocukları öz ailesinden koparılma tehdidi ile karşı karşıya bırakan Türkiye’deki derin yoksulluk, sokakta çalıştırılan çocukların sayısında da artışa yol açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, “Çocuklar Güvende” ekiplerinin 2025 yılında gerçekleştirdiği sokak taramalarının sonuçları paylaşıldı.

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Verilere göre, sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği belirlenen çocuk sayısı, yalnızca 2025 yılında 2 bin 686 olarak gerçekleşti. 2025 yılı taramalarında belirlenen çocuklarla birlikte, Haziran 2017-Aralık 2025 döneminde yapılan saha çalışmalarında, “Sokakta risk altında olduğu” tespit edilen çocukların toplam sayısı, 54 bin 494 olarak kayıtlara geçti.

AİLELERE ADLİ İŞLEM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta çalıştırıldığı tespit edilen bin 775 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Bakanlık, “Sokakta ihmal ve istismara uğrama riski bulunan” ve Haziran 2017-Aralık 2025 dönemindeki taramalara takılan çocuklardan 15 bin 577’sinin ailesine ise sosyal ve ekonomik destek verildiğini açıkladı. Ailesinin yanından alınarak kurum bakımına verilen çocuk sayısının ise 787 olduğu ifade edildi.