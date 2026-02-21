Binlerce emekliyi bekleyen tehlike: Maaşlar faiziyle geri istenecek

SGK’nin yapay zekâ destekli denetimleri sonrası yüz binlerce kişiyi bekleyen tehlike ortaya çıktı.

Uzmanlar emeklilik primlerinin silinmesi ve emeklilik iptali riski bulunduğunu aktardı.

Haber Global'de yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş kişinin yasalara uygun bir sigortalığı olduğunda SGK'nin kişinin sigortalılığını ve emekliliğini iptal etmeyeceğini vurgulayarak, "Günlük hayata baktığımız zaman birçok vatandaşın çalışmadığı halde kendisini bir arkadaşının iş yerinden sigortalığı gösterdiği, dostunun ya da akrabasının iş yerinden sigortalı gösterdiğini biliyoruz. Bu durumdaki sigortalık ilişkisi yasal olarak gerçekleşmemiştir. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, eğer ortada fiili gerçek bir çalışma yoksa o sigortalığı SGK iptal eder. Emekli olmuşsa elbette ki emekliliği de iptal eder" ifadelerini kullandı.

3 KODA "DİKKAT" UYARISI

Karakaş, SGK'nin 'İş Yeri Karnesi Sistemine' geçtiğini, her iş yerinin bir karnesi olduğunu ve o iş yerleriyle ilgili risklerin bu sistemle sürekli analiz edildiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamda eğer iş yeri gerçek anlamda bir iş yeri değilse, kağıt üzerinde kurulmuş sahte bir iş yeriyse, buradan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak SGK, hizmet dökümüne baktığımız zaman, hizmet dökümünde 'Ş', 'K' veya 'S' harfine yer verilmektedir.

"FAİZİYLE GERİ ALINIR"

Emeklilik iptal edilme durumlarından birinin de şirket sahibinin veya ortaklarının şirketlerinde kendilerini SSK'lı, yani 4/A'lı sigortalı göstermesi olduğu bilgisini paylaşan Karakaş, "Bu durumda da emeklilikle ilgili şartlar değişmiş oluyor. Eğer kişi emekli olmuşsa bile emekliliğin iptal edilmesi söz konusu olabiliyor" diye konuştu.

Karakaş, “Emekli maaşı alınmışsa, gecikme zammı, cezası ve faizi ile birlikte SGK bunu geri alır. Yine bu süreçte sahte sigortalılıktan dolayı sağlık yardımı alınmışsa, hastanede tedavi görmüşse ya da diş tedavisi görmüşse, SGK yapmış olduğu bütün bu yardımlara ait hem ödenekleri hem de sağlık masraflarını faizi ile birlikte geri alır” dedi.

650 BİN KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem ise katıldığı canlı yayında denetimlerin artık yapay zekâ algoritmalarıyla yürütüldüğünü anımsattı. Erdem, “SGK’nin son 5 yıllık verilerine göre, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği tespit edilen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi iptal edildi. Kurumun kullandığı yeni nesil sistemlerin sahte iş yerlerini, tabela şirketlerini ve gerçeğe aykırı sigorta bildirimlerini kısa sürede tespit ediyor” dedi.