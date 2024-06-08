Binlerce gönüllü tek çatı altında

6 Şubat'ın ardından depremzedeleri yalnız bırakmayan Dayanışma Gönüllüleri, dernekleşme kararı aldı. Kuruluş kongresine çağrı metninde “Dayanışmanın hepimizi iyileştiren sihirli gücüne ihtiyacımız var” denildi.

17 Ağustos Marmara, ardından Van, İzmir ve son olarak 6 Şubat’taki Maraş merkezli on bir ilde yaşanan depremlerde ülkenin her yerinden gelen yüzlerce gönüllü ile dayanışma faaliyetleri yürüten Dayanışma Gönüllüleri dernekleşiyor. Kuruluş kongresi için adım atan gönüllüler, yol haritasını belirleyecek.

Aralık 2023’te yedi kişilik kurucular kurulunun başvurusunu yaptığı ve 7 Mart 2024'te tescil edilen derneğin kurucu başkanı oyuncu ve yönetmen Cengiz Bozkurt oldu. Derneğin kuruluş kongresi 9 Haziran’da TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilecek.

Kuruluş kongresi çağrı metninde çalışmaların kalıcı hale getirilebilmesi için mevcut ve gelecekte oluşacak ihtiyaçların örgütlü biçimde karşılanması gerekliliğinden yola çıkıldığı belirtildi. Metinde “Dayanışma Gönüllüleri faaliyetlerimizi ulusal bir dernek çatısı altında kurumsal bir kimliğe kavuşturma kararı aldık ve dernek kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Bizler bir araya geldiğimizde ne kadar büyük bir güç olduğumuzu gördük. Bugün hem ülkemizde afet yaşanmış bölgelerde, hem de başta İstanbul olmak üzere gerçekleşmesi muhtemel depremlere karşı örgütlü, dirençli ve hazır bir harekete dönüşmek amacıyla Dayanışma Gönüllüleri Derneği’mizin kuruluş kongresini gerçekleştiriyoruz. Dayanışma Gönüllüleri yolculuğumuz daha da güçlenerek devam ediyor. Birbirimize, dayanışmanın o hepimizi iyileştiren sihirli gücüne ihtiyacımız var” ifadelerine yer verildi.

BİNLERCE GÖNÜLLÜ İLE DAYANIŞMA

Tarihi 17 Ağustos Marmara depremine dayanan Dayanışma Gönülleri, ülkeyi yasa boğan 6 Şubat Maraş merkezli depremlerin sonrasında Hatay’da, Malatya’da ve Maraş’ta depremin ilk günlerinden itibaren başlayan dayanışma faaliyetlerine binlerce gönüllünün katılımı ile büyüdü.

Depremden hemen sonra örgütlenen binlerce gönüllü, arama-kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev aldı. Gönüllüler dayanışma malzemelerinin toplanmasından TIR’lara yüklenmesine, deprem bölgesine ulaştırılmasına kadar birçok faaliyetin aylarca kesintisiz devam etmesini sağladı. Deprem bölgesinde yemekhanelerden, çay ocaklarına, çadırdan sobaya, gıdadan temiz suya, jeneratöre tüm ihtiyaçlar, gönüllüler aracılığıyla mahalle mahalle depremzedelere ulaştırılmaya çalışıldı.

Dayanışma Gönüllüleri’nin deprem bölgesinde yaptığı ve devam eden faaliyetleri şöyle:

• Dayanışma gönüllüsü psikolog, psikiyatr, sosyal hizmet uzmanları tarafından psiko-sosyal destek çalışmaları, sağlık emekçileri tarafından sağlık taramaları gerçekleştirildi.

• Avukat gönüllüler tarafından bir hukuk komisyonu oluşturuldu. Depremzede hakları başlığında bir broşür hazırlanarak yaygınlaştırıldı. Mahallelerde, çadır kentlerde hukuk buluşmaları, bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Riskli alan, kamulaştırma, rezerv alan adıyla yapılmaya çalışılan haksız, hukuksuz süreçlere ilişkin davalar açılması konusunda çalışmalar yürütüldü.

• Mimar, mühendis dayanışma gönüllüleri tarafından riskli alan, kamulaştırma, binaların deprem güvenilirliği, hasar boyutu raporlama, bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bölgede tuvalet ve duşlar inşa edildi.

• Üreticiler için yem, gübre, fide dayanışması, sorunların tespiti, dayanışma ihtiyaçlarının belirlenmesi, birlikte çözüm yolları için üretici buluşmaları gerçekleştirildi.

• Özgürlüğe Pedal Grubu ve Dayanışma Gönüllüleri öncülüğünde düzenlenen bisiklet kampanyaları ile ulaşım sorununa çözüm üretildi.

• Dayanışma kooperatiflerini yaygınlaştırarak büyütme çalışmaları sürüyor. Hatay Dayanışma Kooperatifi ile kadınların salça, mantı gibi yöresel üretimleri de dayanışma ekonomisi içinde değer kazanmaya devam ediyor.

ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ ALINDI

Dayanışma Gönüllüleri, beklenen İstanbul Depremi ve olabilecek başka felaketlere karşı da hazırlık yapmaya başladı. Ankara'da Dayanışma Gönüllüleri’nden bir ekip Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi alarak AFAD akreditasyonunu tamamladı. AFAD'ın "100. yılda 100 bin arama kurtarmacı yetiştirmek" hedefiyle düzenlediği eğitimlere dâhil olan ekip, teorik ve sahada uygulama eğitimi aldı.

9 SU ARITMA SİSTEMİ KURULDU

Bölgenin en önemli sorunlarından biri olan temiz suya erişim konusu su artıma sistemleriyle çözülmeye çalışılıyor. İskenderun, Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde, ikisi okul, biri cami biri ziyaret olmak üzere kamuya açık yapıların bahçelerinde ve bir mahalle, bir konteyner kent ve bir yaşam alanında olmak üzere toplamda 9 adet su artma sistemi kuruldu. Sistemlerin her biri günlük 10 ton temiz nitelikli içme suyu hizmeti verirken atık sorunu oluşturmayan ve tüm ihtiyaç sahiplerinin bedelsiz kullanımına açık bir şekilde faaliyet gösteriyor.