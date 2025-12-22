Binlerce gündür hapishanedeler

Yirmi üç yıl önce ‘yasakları bitirme’ vaadiyle iktidara gelen AKP, iktidarları döneminde basın ve ifade özgürlüğü adım adım yok edildi.

Türkiye’de toplumsal muhalefet üzerindeki baskı, her yıl katlanarak arttı.

AKP’ye muhalif ve rakip olan herkes bir bir gözaltına alındı, cezaevlerine atıldı. Anayasal haklarını kullanmak için sokaklara çıkan yurttaşlar da gözaltı ve tutuklamalarla karşılaştı. Hukukçuların, “Yargı, iktidarın aparatı haline getirildi” eleştirilerini haklı çıkartan çok sayıda soruşturma, kamuoyunda infial yarattı.

Baskının arttığı son yıllarda cezaevleri siyasetçisinden, gazetecisine, avukatına, sanatçısına ve yurttaşına kadar yüzlerce kişiyle doldu taştı. Tutuklu bulunan isimlerden bazıları şöyle:

• Gezi tutukluları: Osman Kavala 2974, Can Atalay 1338 Tayfun Kahraman 1338, Mine Özerden 1338, Çiğdem Mater 1338 gündür tutuklu.

• Siyasetçiler: Selahattin Demirtaş 3333, Figen Yüksekdağ 3333, Elif Atayman 278, Rıza Akpolat 255, Alaattin Köseler 214, Ekrem İmamoğlu 277, Mehmet Murat Çalık 277, Resul Emrah Şahan 273, Hakan Bahçetepe 202, Utku Caner Çaykara 202, Hasan Akgün 202, Tunç Soyer 180, Muhittin Böcek 169, Zeydan Karalar 165, İnan Güney 126 gündür tutuklu.

• Gazeteciler: Fatih Altaylı 182, Merdan Yanardağ 58, Enver Aysever 10 gündür tutuklu.

• Avukatlar: Av. Selçuk Kozağaçlı 2959, Av. Mehmet Pehlivan 185, Av. Atilla Özen 96 günder özgürlüklerinden mahrum.

Bu kişilerin yanında MESEM’i protesto ettiği için 16 öğrenci 17 gündür okullarından uzakta. Sokak röportajında konuştuğu için tutuklananlardan, sosyal medyada fikrini beyan ettiği için özgürlüğünden mahrum bırakılan yurtaşlara kadar yüzlerce kişi hapishanelerde bulunuyor.