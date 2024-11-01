Binlerce insan sesini sokaklardan yükseltti: Bizi yenemezsiniz, gideceksiniz

Politika Servisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısıyla başlayan ‘çözüm süreci’ tartışmalarının geldiği son nokta CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması oldu. Önceki gün sabah saatlerinde evi basılan Özer, akşam saatlerinde getirildiği savcılık tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçesi ile tutuklandı.

Özer’in tutuklamasının ardından Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Göreve getirilen Aksoy’un ilk işi ise Esenyurt’ta bulunan bütün billboardlardan Ahmet Özer’in fotoğraflarını kaldırtmak oldu.

Çözüm süreci hamlesi ile kendini yeniden tahkim etmek isteyen rejimin, Özer’e gerçekleştirdiği operasyon muhalefeti parçalama hamlesi olarak değerlendirilirken önceki gece Çağlayan Adliyesi önünde başlayan protestolar da ülkeye yayıldı. Tutuklama kararının ardından CHP Genel Başkan Özgür Özel, MYK ve PM’nin Esenyurt’ta toplanacağını belirterek yurttaşlara toplanma çağrısında bulundu.

Tüm programlarını iptal eden CHP’li belediyeler de Esenyurt’ta buluşmak için çağrıları yaparken aralarında SOL Parti, Emek Partisi, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti ve emek meslek örgütü de direnişe katkı verdi.

Eyleme CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmaması ise dikkat çekti. Yavaş’ın bir cenaze töreni nedeniyle eyleme katılamayacağı öğrenildi. Buluşma öncesinde CHP ve DEM Parti MYK toplantılarını gerçekleştirirken DEM Parti tarafından yapılan açıklamada “Kayyum gaspını protesto etmek amacıyla demokrasi güçleriyle birlikte Türkiye genelinde protesto eylemleri gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı. Esenyurt Belediyesi önüne yapılan toplanma saatinin hemen öncesinde kitleye polis müdahale etti. Çok sayıda barikatla belediye binası da ablukaya alınırken kısa süreli arbede yaşandı.

Yaşanan arbede sonrası CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayla eylem yeri değiştirildi. Belediyenin önünde gerçekleşmesi planlanan eylem Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na taşındı. On binlerce insanın katıldığı eylemde yurttaşlar, belediye başkanının serbest bırakılmasını talep etti. Tutuklamanın siyasi olduğu tepkileri yükselirken halk hükümeti istifaya çağırdı.

Bugünün BirGün'ü

KAYYUM REJİMİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İlk olarak konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ‘‘Farklılıklarımızla bir arada olarak bir kent uzlaşışı sağlayan siz Esenyurtlulara bu darbeyi asla kabul etmiyoruz. Kayyum demek seçilmişler belediyeyi yönetemez demektir. Biz kayyum rejimini Van’dan, Hakkari’den biliyoruz. Türkiye’deki bütün demokrasi güçlerine sesleniyoruz; kayyum rejimine izin vermeyin" dedi.

TEK DÜŞÜNCELERİ İKTİDARI KORUMAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, da iktidarın sandıkta kaybettiklerini yargı aracılığıyla almak istediğini belirtti. İmamoğlu şöyle konuştu: “Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Yapamayacaksınız! Bunları işi yargı eliyle Ahmet Özer başkanımıza terörist yaftası yapıştırılıyor ondan sonra deniyor ki hadi kendini akla. Siz önce sandığın iradesine saygılı olduğunuzu kanıtlayın. Ama kanıtlayamaz.

OTORİTER ANLAYIŞA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Bunlar kavga kaos isteyecekler, milletin tek bir güne bile huzurla kalkmasını bile istemeyecekler. Biz buna teslim olmayacağız. Ben sizinle uğraşacağım. Bu kadar net. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyetin ve demokrasinin çürütülmesine asla seyirci kalmayacağız. Cumhuriyetimizi bu otoriter anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. Bunları hep birlikte evine göndereceğiz. Bizi ne mahkemeler ne kumpaslar durdurabilir.’’

‘‘Ellerinizi gizlemeyin, açın. İktidara sesleniyorum elinizde sakladığınız baltanızı balyozunuzu bir kenara bırakın, tehdidi, şantajı bir kenara bırakın. Sizin elinizde ne var bu millet bilmiyor. Siz neyin sözleşmesini yapmak istiyorsunuz. Elinizde barış mı huzur mu kardeşlik mi var? Kardeşiniz bu yola çıkmıştır. Asla vazgeçmeyecek, asla.’’

İmamoğlu’nun ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasına, alana katılan tüm yurttaşlara teşekkür ederek başladı. Özel, "Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biraz önce DEM Parti’nin sayın eş genel başkanının dayanışma mesajlarını işittik; buraya gelen TİP milletvekillerine, EMEP vekillerine, SOL Partili üyelere yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bugün millet iradesine saygısızlık eden iktidarın, onun büyük küçük ortaklarının geliştirdikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız” diyen Özel, “Bir bakıyorsunuz yıllar sonra AKP’li milletvekilleri oturmuşlar Remzi Kartal’la aynı masada yemek yemişler. Bu meydanda konser verilmiş, şarkıcı gelmiş. Bu şarkıcıyı getirmek terör örgütüyle ilişkiliymiş. Terörse eğer onu dinleyen Esenyurt Kaymakamını ne yapacağız?” ifadelerine yer verdi.

O ÜLKEDE DİKTATÖRLÜK VARDIR

Özel, “Bir de bunlar dönüp diyorlar ki terör sorununu biz çözeceğiz ama Türkiye’de Kürt sorunu yoktur diyorlar. Bir ülkede bir sorun varsa sorunun sahibine sorulur. Eğer sorun olup olmadığını yaşayanlar değil yönetenler söylüyorsa o ülkede diktatörlük vardır demektir." dedi.

HALK SANA ‘HÜKÜMET İSTİFA’ DİYOR

Özel konuşmasına şöyle devam etti: "Recep Tayyip Erdoğan, ‘ahmak davası’yla mı kumpas davasıyla mı diye düşünme aklında geçeni cellatlarına yaptırmaya çalışma cesaretin varsa, zaten bıçak kemikte, kaçma gel çık karşımıza biz seçime hazırız. Biz ses duyuyorum Sayın Erdoğan, sen dün sözünü maşanla söyledin. Çirkin kayyumunu Esenyurt’un başına yolladın, senin sözün bu. Esenyurtlu sana karşı ‘Hükümet istifa’ diyor.

Senin seçim kaybetme korkun, Türkiye’yi kuşatma gayretin; bu kirli hesapların hepsinin farkındayız. İstiyorsun ki kutuplaşma olsun, vatandaş derdini konuşamasın. Yoksulluk var ama senin derdin gündemi meşgul etmek, gerilim çıkarmak. Mirasçısı olduğunuz FETÖ’vari kumpas yöntemlerine başvurmaları güçlerinden, cesaretlerinden değil acizliklerindendir. Birlikten beraberlikten yana değiller, ayrılıktan, kavgadan, gözyaşından beslenmek isterler. Kavganın gürültüsü halkın sesini bastırsın isterler. Bunun için oyun kuruyorlar. Ama biz milletin gündemini konuşup halk iradesinin yanında duracağız. Belli bir koltuk, bir al ver hesabı var. Ama emin ol ki milletin hesabı, halkın hesabı, koltuk hesabını bozacak.

GERİ DÖNÜŞ YOK, HEP BİRLİKTE YIKACAĞIZ

Kurumları ve adaleti çürütenler şimdi halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Artık kimsenin tahammülü kalmadı. Ben buradan rahatsız olan herkesin sesini yükseltmeye davet ediyorum. Artık geriye dönüş yoktur. Buradan, durumundan rahatsız olan herkesi sesini yükseltmeye davet ediyorum. Kimse sessiz kalmamalıdır. Herkes sözünü söylemelidir. Aydınlar, sanatçılar, sendikacılar, odalar, Türkiye’nin sokulduğu bu otoriter bu baskıcı yoldan memnun olmayan herkes sesini yükseltmelidir. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birlikte kazanacağız.’’

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SUÇLAMAYA BAHANE GÖRÜŞMEYİ AKP’LİLER DE YAPMIŞ

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Özer’e yöneltilen suçlamalardan biri, PKK yöneticisi Remzi Kartal ile görüşmesi oldu. Özer, Kartal ile görüştüğü sırada Kartal’ın milletvekili olduğunu belirtirken AKP’li birçok ismin Kartal ile görüştüğü gündeme geldi. Kartal’ın çözüm süreci zamanında AKP’li yetkililerle bir araya geldiği görülürken AKP’li milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, PYD Eş Başkanı Salih Müslim ve Remzi Kartal’ın aynı masada.

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YASAĞA 2 GÜN ÖNCE KARAR VERİLMİŞ

Toplanma öncesinde belediye binasının abluka alınmasının ardından Valilik Esenyurt genelinde toplanma ve gösteri yasağı genelgesinin yayımlandığını belirtti. CHP Milletvekili Özgür Karabat ise genelgenin Özer’in tutukluluğundan önce çıkartıldığını söyledi. Karabat, "Valilik, Ahmet Özer tutuklanmadan 2 gün önce Esenyurt genelinde toplantı ve gösteri yasağı genelgesi çıkarmış. Yani bu karar daha önce siyasi olarak verilmiş” dedi.

Öte yandan Özer’in tutuklanmasının ardından eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu’nun, Ahmet Özer’i hedef gösterip "döneceğiz" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımın çok sayıda tepki çekmesinin ardından açıklama yapan Kadıoğlu, açıklamanın yaşananlarla alakası olmadığını belirtti.

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TEK ADAM REJİMİNİ YENECEĞİZ

• TMMOB

Yaşanan bu demokrasi ayıbından, halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir. Siyasi gerekçelerle hukuksuz biçimce cezaevinde tutulan tüm siyasetçiler serbest bırakılmalı, seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine dönmelidir.

• KESK

Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı serbest bırakılarak derhal görevine iade edilmelidir.

• Türkiye Barolar Birliği

Yaşanan hukuksuzluklar derhal sonlandırılmalı, yeni hukuksuzluklara ve hak ihlallerine mahal verilmemeli; hukuki süreçler adil yargılanma ve lekelenmeme hakkı da göz önüne alınarak hassasiyetle ve hukuka uygun bir şekilde tamamlanmalıdır.

• Türk Tabipler Birliği

‘‘Belediye meclisinin seçeceği birisi yerine kayyum atanmış olması, halkın en temel demokratik haklarından olan seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir. Ağır aksak giden demokrasimize zarar veren bu uygulamayı kınıyoruz’’

• SOL Parti

‘‘Esenyurt’ta önceden Saray koridorlarında verilmiş karar tasdik edildi. Kayyum yolunu açarak muhalefeti etkisizleştirmeye yönelen bu girişim, AKP ve MHP’nin çürüyen iktidarların normalleşme adı altındaki aldatma oyunun parçasıdır. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının saray yargısının takdiriyle tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Seçme-seçilme hakkını dahi ortadan kaldırmış, kumpas ve baskı üzerine kurulu tek adam rejimine son vermek için birleşme zamanı’’

• Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

‘‘Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış, onların emriyle hareket eden bir yapı var. O nedenle buradan tekrar ediyorum: Müzakere yok, mücadele var.”

• TİP

“Saray Rejimi Diyarbakır’dan, Esenyurt’a kadar halk iradesini gasbetmeyi alışkanlık haline getirse de yargı eliyle uygulanan darbelere alışmayacağız. Herkesi “terörist” ilan ederek uydurma gerekçelerle tutsak edenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz”

• Demokratik Kurumlar Platformu

“Halkın iradesini yenemeyeceksiniz. Sokaklarda, alanlarda demokratik direnişi hep birlikte büyüteceğiz”

• Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği

“Sessiz kalmak, bu haksızlıkları onaylamak demektir. Demokrasimize sahip çıkmak için omuz omuza verelim”

• ABB Başkanı Mansur Yavaş

‘‘Yaşananlar demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir”

• EMEP

‘‘Tüm emekçileri iktidarın bu kirli, gerici, gaspçı siyasetine karşı tüm ülkede meşru mücadeleye ve demokratik tepkilerini ortaya koymaya çağırıyoruz. Bu mücadele tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi olmalıdır. Kimse halka ait olanı ondan alamaz. Alamayacaktır”

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KAYYUMA BİR GECEDE İKİ TERFİ

Özer’in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Can Aksoy’un bir gecede iki terfi aldığı öğrenildi. Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy, aynı gün içerisinde önce İstanbul Vali Yardımcısı olarak ardından Esenyurt Belediye Başkanvekili olarak atandı.