Binlerce İstanbullu kanseri yenen Ali Asaf için balon uçurdu

İstanbullu yurttaşlar, kanseri yenen oğlunun balon uçurma talebini sosyal medyadan duyuran Samet Demir'in çağrısına karşılık verdi.

Sancaktepe Belediyesi önünde toplanan binlerce kişi kanseri yenen 4 yaşındaki Ali Asaf Demir için balon uçurdu.

Binlerce İstanbullu kanseri yenen Ali Asaf için balon uçurduhttps://t.co/M9Pea3vDVI pic.twitter.com/NytvW4g6ew — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 25, 2025

Anne Esra Demir hastalık ve tedavi sürecinin zorluğunu belirterek Ali Asaf’a sekiz aylıkken teşhis konulduğunu söyledi.

Esra Demir şöyle konuştu:

“Eşimle birbirimize baktığımızda yaşadığımız çaresizliği anlatamam. Birbirimize kenetlendik. Asaf’ın sağlığına kavuşması için daha çok uğraştık. Çok dua ettik. Hamdolsun şu an iyi, inşallah bundan sonraki hayatında da hep iyi olur.”

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Baba Samet Demir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kanseri yenen oğlunun fotoğraflarını paylaşarak "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak için istiyor. Gelir misiniz?" diye yazarak çağrıda bulunmuştu.