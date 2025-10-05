Binlerce kişi Filistin'e destek amacıyla Taksim'den Beşiktaş'a yürüdü: "Gerçek yaptırımlar görmek istiyoruz"

Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve İsrail’e yönelik tam ambargo talebiyle Taksim’den Dolmabahçe’ye yürüdü. Yürüyüşün ardından Filistin Eylem Komitesi’nden Aysu Kaya, "Sumud Filosu’na limanlarını açmayan, saldırı ve tehditler altındayken yanlarında olmayan devletin, gönüllüleri karşılarken döktüğü gibi timsah gözyaşlarına kanmıyoruz, gerçek yaptırımlar görmek istiyoruz" denildi.

Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıl dönümünde Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla Taksim AKM (Atatürk Kültür Merkezi) önünde bir araya gelen siyasi parti, sendika ve emek meslek örgütlerinin üyeleri, insan hakları savunucuları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve İsrail’e yönelik tam ambargo talebiyle kortejler halinde Taksim’den Dolmabahçe’ye yürüyüşe geçti.

FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA SLOGANLAR ATARAK YÜRÜDÜLER

“Özgür Filistin için İsrail’e tam ambargo” yazılı pankartın önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen gruplar, “Nehirden denize özgür Filistin”,”Kahrolsun siyonist İsrail devleti”, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganları attı.

"AKSA TUFANI HAREKETİ, FİLİSTİN HALKININ ÖZGÜRLÜK YOLUNDA ASLA YILMAYACAĞINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ"

Dolmabahçe’de son bulan yürüyüşün ardından Filistin Eylem Komitesi’nden Aysu Kaya açıklama yaptı.

Aksa Tufanı Hareketi’nin Filistin halkının özgürlük yolunda asla yılmayacağını, her şartta kararlılıkla direneceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Kaya, “Bu beklenmedik hamle, emperyalizmin tam desteğiyle Filistin’i giderek yutmayı planlayan Siyonist rejimin kibrini alaşağı ederken, dünyanın tüm sömürülen ve ezilenlerinin özgürlük ve eşitlik umutlarını da yeşertti” dedi.

"SOYKIRIM SALDIRILARINDA BUGÜNE DEK HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 65 BİNİ AŞTI"

Gazze’ye 2 yıldır binlerce ton bomba atıldığını vurgulayan Kaya, soykırım saldırılarında bugüne dek doğrudan hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bini aştığını, abluka nedeniyle açlıktan ölen ve yardıma ulaşmaya çalışırken ölenlerin sayısının ise 2 bini geçtiğini kaydetti.

"TÜRKİYE’DEKİ ASKERİ ÜSLER SOYKIRIMCI ORDUYA ANLIK İSTİHBARAT AKIŞINI SÜRDÜRÜYOR"

Soykırıma verilen desteğin derhal durudurulması talebiyle bir araya geldiklerini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

“Bu ülkedeki siyasi iktidar her gün Filistin hamaseti yaparken, o sırada kendi topraklarından siyonist ordunun uçaklarına ve tanklarına petrol taşımaya devam ediyor. Türkiye’deki askeri üsler soykırımcı orduya anlık istihbarat akışını sürdürüyor.

"TİMSAH GÖZYAŞLARINA KANMIYORUZ, GERÇEK YAPTIRIMLAR GÖRMEK İSTİYORUZ"

İsrail’e gidip gelen gemiler Türkiye limanlarını serbestçe kullanırken bu suç ortaklığını ifşa edenler, devletin baskısına maruz kalarak gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, yargılanıyor. Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na limanlarını açmayan, saldırı ve tehditler altındayken yanlarında olmayan devletin, gönüllüleri karşılarken döktüğü gibi timsah gözyaşlarına kanmıyoruz, gerçek yaptırımlar görmek istiyoruz.

Filistin mücadelesinin ihtiyacı olan gözyaşları değil, Siyonist rejimin beslendiği kaynakların kesilmesidir. Türkiye’deki iktidarı, uluslararası toplantılarda İsrail’e yaptırım ve ambargo çağrıları yapmadan önce kendisinin bu kararları alarak hemen uygulamaya geçmeye çağırıyoruz.

İsrail’e tam ambargo ilan edilene, bu gayrimeşru rejim tecrit edilip ortadan kaldırılana kadar bulunduğumuz her yerde intifada ruhuyla mücadeleyi yükselteceğiz.”