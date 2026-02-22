Binlerce köy okulunu kapattılar: Şimdi de ‘çözüm’ arayışına girdiler

AKP iktidarı, yarattığı sorunlarla yurttaşları baş başa bırakırken ortaya koyduğu yeni politikalarla “kurtarıcı” rolünü oynamaya devam ediyor.

İktidara geldiği 2002 yılından bu yana 19 bin 708 köy okulunu kapatan iktidar, şimdi de taşımalı eğitim sistemini değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırmanın telaşına düştü. Taşımalı eğitim sistemindeki değişiklik planlarına dair Yeni Şafak’a konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2 milyon öğrenci yerine 15 bin öğretmenin okullara taşınmasının daha rasyonel olduğunu” iddia etti. Ancak öğretmen atamasına dair bir bilgi vermedi.

Eğitimcilerin yıllardır karşı çıktığı taşımalı eğitim sistemine karşı geliştirecekleri sistemle norm fazlası öğretmen sorununu da çözüm getirileceğini ileri süren Tekin, “Bir öğretmen başka bir okula gitmek istiyorsa şunu bilsin: Bu okulun hinterlandında 8 okul var. Branşıyla ilgili derslere o okulda da girecek. Öğretmen haftada birkaç kez çevre okullara gider, dersini anlatır. Hem kendi normunu doldurur hem de yüzlerce öğrenciyi taşımak zorunda kalmayız” dedi.

BU BİR ÇÖZÜM DEĞİL

Tekin’in açıklamalarına tepki gösteren Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, AKP döneminde yaklaşık 20 bin köy okulunun kapatıldığını anımsatarak “Bununla da yetinilmeyerek tasarruf tedbirleri kapsamında taşımalı eğitime sınırlama getirip, eğitimde ulaşım konusuna yeni mağduriyetler yaratıldı. Bu mevcut yaklaşımlar ortadayken Bakanlığın kendi eliyle yarattığı sorunu öğretmenleri okul okul gezdirerek çözmeyi gündeme getirmesi doğru bir yaklaşım olmadığı gibi bir çözüm de değildir” dedi.

Uluocak, çözümün köy okullarının yeniden açılması ve eğitime erişim olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Uluocak, “Üstelik önerilen model, norm kadro mağduru meslektaşlarımıza da bir kurtuluş yolu olarak gösterilmektedir. Kendi okulunda norm fazlalığı nedeniyle sıkıntı yaşayan öğretmene önerilen çözüm onu okullar arası gezdirmek midir?” diye sordu.

NİTELİK FARKI YOK!

Uluocak ayrıca, Tekin’in uzman ve başöğretmen kriterlerinde “ayırt edici nitelikler olması gerektiğine” dair yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Öğretmenlikte kariyer basamaklarının kaldırılması gerektiğini ifade eden Uluocak, “Alanının uzmanı olan öğretmenler arasında yaratılan bu yapay ayrım hem çalışma barışını zedelemektedir hem de zaten son derece güç ekonomik koşullarda mesleğini yapmaya çalışan arkadaşlarımız arasında ciddi ekonomik farklılıklara yol açmaktadır. Bakan’ın bahsettiği ‘ayırt edici nitelik’ nedir? Aynı derse giren aynı öğrenci grubuyla çalışan ve tüm zorluklara rağmen mesleğini sürdüren öğretmenler arasında kariyer basamaklarıyla belirlenebilecek bir nitelik farkı yoktur. Tüm öğretmenler insan onuruna yakışır yoksulluk sınırının üzerinde bir maaşla çalışmayı hak etmektedir” ifadelerini kullandı.