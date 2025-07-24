Binlerce madenci iş bırakacak: GMİS, 2 Ağustos'ta greve gitme kararı aldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 2 Ağustos 2025'ta greve gitme kararı aldı.

GMİS Yönetim Kurulunca alınan grev kararı, yasal prosedürler çerçevesinde işyerlerinde ilan edilirken, karar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne de noter kanalıyla tebliğ edildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Üyelerimizin iktisadi ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla başlattığımız ancak uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi süreci sonucunda, 23 Temmuz 2025 tarihinde grev kararı alınmış, bu kararın 2 Ağustos 2025 Cumartesi saat 08.00’de uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BİNLERCE MADENCİ İŞ BIRAKACAK

Grev kararı, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 60. maddesi uyarınca yürürlüğe girecek. Taraflar belirtilen tarihe kadar anlaşma sağlayamazsa, binlerce maden işçisi sabah saatlerinden itibaren iş bırakacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinin, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, yasal süre içerisinde uzlaşma sağlanamadığı ve resmi arabulucu Serter Oran tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda sendikanın yasal grev hakkını kullanma kararı aldığı belirtildi.