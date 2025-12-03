Binlerce mahkûma af getiren düzenleme görüşülmeye başlandı

TBMM Adalet Komisyonu'nda, AKP'nin kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak nitelendirilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler başladı.

AKP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, komisyonda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı' şiarıyla çıktığımız yolda, amacımız yalnızca şekli olarak ihtilafları çözmek veya dosyaları karara bağlamak olmamalıdır. Asıl gayemiz; hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir, şeffaf ve her şeyden önce insan onurunu merkeze alan bir adalet sistemini tesis etmek olmalıdır. Bu doğrultuda; insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının bir tezahürü olarak, vatandaşımızın hakkını en hızlı ve en adil şekilde alabildiği, mağdurun korunduğu, suçlunun ise hak ettiği yaptırımla karşılaştığı bir düzeni inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bildiğiniz gibi, Komisyonumuz hukuk altyapımızın güçlenmesi adına Yargı Reformu Strateji Belgeleri doğrultusunda, reform niteliğindeki önemli çalışmalara imza atmıştır. Bugünkü toplantımızda ele alacağımız kanun teklifi de yine bu hedeflerle uyumlu olarak, 2025 yılında yayımlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, 'hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi' temel vizyonu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Toplam 38 maddeden oluşan ve 12 farklı kanunda değişiklik öngören bu teklif ile doğrudan insan hayatına dokunan önemli düzenlemeler hayata geçirilmektedir."

PAKETTE NELER VAR?

Pakette en dikkat çeken madde kamuoyunda "af" olarak bilinen Covid düzenlemesi olacak. Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak. Düzenleme yasalaşırsa ilk etapta 50 bin kişi serbest kalacak.

Kanun teklifine göre, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek. Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.