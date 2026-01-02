Binlerce metal işçisi üretimden gelen gücünü kullanıyor: "Sadaka değil toplu sözleşme"

150 bin metal işçisinin ücret ve sosyal haklarını belirleyecek MESS Grup Sözleşmesi'nde uzlaşma sağlanamaması ve patron örgütü MESS'in dayattığı sefalet zammına karşı eylemler sürüyor.

Yılın son günlerini üretimden gelen güçlerini kullanarak geçiren Birleşik Metal-İş'te örgütlü binlerce işçi, yılbaşı tatilinin ardından fabrikalara geri döndü.

31 işletmeye bağlı 43 fabrikada 11 bin metal işçisi, her vardiyada birer saat, her fabrikada toplam 3 saat iş bırakmaya devam ediyor. İşçiler, insanca yaşayacak ücret zammı ve sendikalarının MESS Grup Sözleşmesi'nde sunduğu tekliflerin kabul edilmesini istiyor.

İşçiler, bugün de "İş, ekmek yoksa barış da yok", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Susma haykır sözleşme haktır", "MESS, MESS, şaşırma, sabrımızı taşırma", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganlarıyla fabrikalarda yürüdü, alkış ve sloganlarla ses yükseltti. Fabrika önleri, vardiya girişleri eylem alanı oldu.