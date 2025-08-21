Binlerce öğrenci 5 yıldır okulsuz!

Ada Sude ATAK

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına haftalar kala İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2020’de yıkılan Şehit Öğretmenler Ortaokulu’nun inşaatı hâlâ tamamlanmadı. Eğitim-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Doğuş Ayber’in aktardığına göre boşaltılmasının ardından binanın bir yıl boyunca yıkımı yapılmadı. İhale sürecinin 2023’te tamamlanmasının ardından 2024 yılında okulun inşaatına başlandı.

Ayber, Nisan ayında okulun inşaatının tamamlandığını ancak müteahhitin eksiklikleri gidermediği dolayısıyla geçici teslimi gerçekleştiremediğini belirtti. Geçici teslimi gerçekleştirilmeyen okulda sıraların ve akıllı tahtaların temini yapılamazken internetin de bağlanamadığı görüldü.

3 BİN ÖĞRENCİ ÜÇ FARKLI OKULDA

Şehit Öğretmenler Ortaokulu’nda ilkokul ve ortaokul öğrencileri tek binada öğrenim görürken yapımı devam eden okul ise yeni projede iki binaya ayrıldı. Yaklaşık 3 bin öğrenci beş yıldır üç farklı okulda eğitimlerine devam ederken veliler ve öğretmenler okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılına yetişmeyeceği konusunda endişeli.

İki kızı farklı okullara giden veli Arife Coşkun ise yaşadığı sıkıntıları anlattı. Coşkun şöyle konuştu: “Okulu sene başında teslim edeceğiz demişlerdi. Sonra şubat, nisan oldu şimdi tekrar Eylül oldu. Biz taşınacağız diye biliyorduk ama soruyoruz sıralar gelmemiş, akıllı tahtalar yapılmamış, internet yok. Çocuklarımız düzgün bir eğitim almıyor. Bir kızım sekizinci sınıfa gidiyor ve bu sene sınava girecek. Zaten oldukça stresli ve misafir okulda ilkokul sıralarında eğitim alıyor. Aynı okula verdim çocuklarımı ama aynı okuldan alamıyorum. Ayrıca çok geç saatte çıkıyorlar. Akşam yemeğinde oturmaları gereken saatte okuldan çıkıyorlar. Beş yıl oldu, okulumuzu istiyoruz artık. Çocuklarım iyi bir eğitim alsın, öğretmenlerimiz rahat etsin ki huzurla rahat ders versinler istiyorum.”