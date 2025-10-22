Binlerce öğrenci boşta kalmıştı: 2025 YKS'de tercihler sistemde değiştirilmiş

Sahte diploma ve sahte e-imza skandalı patladığında en çok tartışılan konulardan biri ÖSYM'ye girip puanların değiştirildiği tartışılmasıydı. O dönem İletişim Başkanlığı böyle bir olayn yaşanmadığını açıklamıştı. Ancak Gazeteci İsmail Saymaz bugün Halk TV'deki yazısında 6 kişinin bu şekilde mağdur edildiğini yazdı.

Saymaz'ın yazısına göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sayfasına girilerek, üniversite tercihleri değiştirildi. Üstelik bu durum 2025 YKS'de yaşandı.

BU YILKİ YKS'DE YAŞANDI

Bu skandalı ilk fark eden, İzmirli C.Ş. ve ailesi oldu. C.Ş., 21-22 Haziran 2025'teki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sayısal alanında 23.007. olmayı başardı. Hayalini kurduğu tıp fakültesine girecek puana ulaştı.

Üniversite tercihlerinin yapılacağı son gün, 13 Ağustos gecesi, babasıyla birlikte ÖSYM’nin sayfasına girerek, listesine son şeklini verdi. İlk 22 sıraya kamu üniversitelerinin tıp fakültelerini işaretledi. Son iki tercihinde diş hekimliği fakültelerini yazdı.

Saat 00.07’de tercihlerine göz gezdirmek için yeniden sayfaya girdiğinde dünyası başına yıkıldı. Liste değiştirilmiş, özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümleri işaretlenmişti.

Gece karakola gittiler ve şikayetçi oldular. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yazdılar. Sabahtan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdular.

Aynı gün başkente gidip ÖSYM’ye dilekçe verdiler ve kurum aleyhine Ankara 24. İdare Mahkemesi’nde dava açtılar.

C.Ş.’nin sistemine girilen internet adresi (IP) bulundu.

Bu adres İstanbul Ümraniye’de oturan M.H.C.’nin evine aitti.

M.H.C., ifadesinde, o gece kızlarında kaldıklarını ve evde bulunmadıklarını söyledi. C.Ş.’yi tanımadığını ve kızın tercihlerini değiştirmediğini söyledi.

DAVA AÇILDI

M.H.C.’ye ‘kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek’ suçlamasıyla dava açıldı.

Ankara 24. İdare Mahkemesi, ÖSYM’ye yazı yazarak, başkaca bir şikayet ya da dava olup olmadığını sordu.

C.Ş.’nin ailesi kızlarının tek örnek olduğunu sanıyordu.

Dört kişi oldukları ortaya çıktı.

Giresun’da Y.S., Hatay’da M.B., İstanbul’da E.N. şikayetçiydi.

C.Ş.’nin tercihleri saat 23.37’de, Y.S.’ninki 23.42’de değiştirilmişti.

C.Ş., Y.S. ve M.B.’nin sistemine aynı IP adresinden girilmişti.

Yalnızca bağlantı nokta numaraları (Port) farklıydı.

UKRAYNA VE RUSYA'DAN GİRİLDİ

Mağduriyetlerinin ortak özellikleri vardı.

Mesela, e-devlet uygulamalarına bir iki gün arayla Ukrayna ve Rusya’dan girilmeye çalışılmıştı. İkisinin tercihi, özel üniversitelerde yaşlı bakım bölümü şeklinde değiştirilmişti.

Baba C., o günlerde ‘Şikayet Var’ adlı sitede gezinirken, D.K. adlı öğrencinin şikayetini gördü.

D.K., şöyle yazıyor:

“13 Ağustos’ta bilgim ve rızam olmadan YKS tercih listemde değişiklik yapılmış. Tercihlerimi 11 Ağustos’ta güncellemiştim. Süresinin bitimine 2 saat kala tercihlerimin değiştirildiğini 20 Ağustos’ta fark ettim. Bu değişiklik benim dışımda gerçekleşmiş olup tercihlerimin neden ve nasıl değiştirildiğine dair hiçbir bilgi verilmemiştir. CİMER’den başvuru yaptım ancak şu ana kadar geri dönüş alamadım. Tercih listemin 11 Ağustos’taki son haliyle geçerli olmasını talep ediyorum. Mağduriyetimin giderilmesini, konunun incelenmesini rica ediyorum.”

Fatmanur adlı kullanıcı da bu paylaşımın altına “Benim listem tamamen silinmiş. Nasıl olduğuna dair fikrim yok ve mağdurum” diye yazmış.

Kadir Efe Korkut adlı genç aynı günlerde TikTok’ta şu mesajı paylaşmış:

“Mezun senemde son bir saat kala biri tercihlerimi değiştirdiği için tekrar sınava hazırlanıyorum. Başıma gelen durum gerçekten kötü. Elimde olmayan sebeplerden mezuna kalmak kadar kötü bir şey yok. Özellikle ikinci mezunsa…”

Araştırdıkça mağdurların sayısı artabilir.

Çünkü ÖSYM’ye ve savcılığa henüz başvurmayanlar var.

SIRALAMALAR GÜNDEM OLMUŞTU

2025 YKS'de yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından pek çok aday sonuçları şaşkınlıkla karşılamıştı. Önceki yıllarda girilebilen sıralamarda olmalarına rağmen bu yıl yerleşemeyen öğrenciler tepki göstermişti. Uzmanlar bu durumu kontenjanların geçen senelere göre azaltılmasıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. Ancak anlaşılan bu durum sadece kontenjanların azalmasıyla yaşanmamış.

Bazı bölümlerde 700 bini geçen sıralama değişimleri oluştu.

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın derlediği verilere göre diş hekimliğinde geçen yılla en büyük fark 8 bin 190 kişilik farkla Karabük Üniversitesi’nde oldu. Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü’ne geçen yıl son sıradan 44 bin 190’ıncı sıradayken bu yıl son sıradan giren kişi ise 36 bininci oldu.

Benzer bir durumla karşılaşılan tıptaki en büyük fark ise 12 bin 784 oldu. İstanbul Arel Üniversitesi’ne geçen yıl son sıradan giren kişi 42 bin 484’üncü olurken bu yıl aynı durumdaki kişinin sıralaması 29 bin 700 olarak gerçekleşti.

Tıp ve diş hekimliği gibi başarı sırası şartı olan bölümlerden Hukuk’ta ise değişim 30 bine yaklaştı. Dicle Üniversitesi’ne geçen yıl son sıradan 55 bin 697’nci sıradaki aday girebilirken bu yıl sıralama 27 bin 890’a yükseldi.