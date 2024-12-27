Binlerce öğrencinin eğitim hakkı dondu

İktidar eliyle yaratılan ve önlenemez hale gelen ekonomik kriz, ülkede yüz binlerce gencin eğitim hakkını da elinden aldı. İlköğretimden üniversiteye kadar hemen her kademedeki öğrencileri etkileyen derin ekonomik kriz nedeniyle çok sayıda öğrenci okulunu bırakmak zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenimini donduran üniversite öğrencilerine yönelik verisi de dramatik tabloyu gözler önüne serdi.

Okulunu donduran üniversitelilere yönelik veriler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yanıtlaması istemiyle “2019-2024 döneminde üniversite kayıtlarını donduran öğrenci sayısı kaçtır?” diye sordu.

ÇARPICI TABLO

Tekin’in yanıtı ise ekonomik krizin ulaştığı boyutu ortaya koydu. Tekin, yalnızca 2024 yılında 56 bin 107 üniversite öğrencisinin öğrenimini dondurduğunu kaydetti. Üniversite öğrenimini donduran öğrenci sayısı 2019-2024 döneminde ise toplam 324 bin 821 olarak gerçekleşti.

Okulunu donduran üniversite öğrencisi sayısı, 2019-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 45 bin 382

• 2020: 47 bin 302

• 2021: 37 bin 565

• 2022: 63 bin 612

• 2023: 74 bin 851

• 2024: 56 bin 107

YARIM KALAN HAYALLER

Türkiye’deki 325 bin öğrencinin hayallerinin, “İktidarın beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle yarıda kaldığını” söyleyen CHP’li Bekir Başevirgen, okulunu donduran üniversitelilere yönelik verileri BirGün’e değerlendirdi. 2024 yılında 1 milyon 180 bin 192 öğrencinin ikametleri dışında bir şehirde üniversite eğitimi almaya hak kazandığına dikkati çeken Başevirgen, şunları söyledi:

“Binlerce öğrenci barınma, beslenme ve ekonomik gerekçelerle artık kazandıkları üniversitelere gidemiyor, eğitim hayatına devam edemiyor. Eğitim hayatına devam edenler ise hem çalışıp hem okumak zorunda kalıyor. Son beş yıldaki tablo bize gösteriyor ki eğitim hayatına başlamasına rağmen yarıda bırakmak zorunda kalan 325 bin öğrencimizin hayalleri, iktidarın beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle yarıda kaldı. İktidar öğrencilerimizin hayallerini çaldı.”

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ÜNİVERSİTE TERKİ ARTTI

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca açıklanan üniversiteyi terk eden kişi sayısına yönelik veri de çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor. YKK verilerinde, 2023 yılında 149 bin 909, 2022 yılında ise 389 bin 564 öğrencinin üniversiteyi tamamen terk ettiği belirtiliyor.