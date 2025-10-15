Binlerce usulsüz denklik

Türkiye'de hemen her alanda giderek yayılan sahtecilik, eğitim alanında da kendisini gösterdi. Yabancı uyruklu öğrencilerin YÖKSİS’e kayıt işlemlerinde sınav/puan gibi bilgilerin yer almadığı belirlendi. Yabancı öğrencilerin giriş türünün, “Yurt dışından kabul edilen öğrenci kontenjanlarına başvurup kendi imkânları ile eğitim almak isteyen öğrenci (Ön lisans-Lisans)” olarak işlendiği anlaşıldı.

Sayıştay raporlarına da yansıyan skandalın boyutu, CHP Milletvekili Seda Kaya Ösen’in soru önergesine verilen yanıt ile ortaya konuldu. MEB'in YÖK verileri üzerinden verdiği yanıta göre, yurtdışında lise eğitimi gördüğü için denklik belgesi verilen binlerce kişinin belgelerinde tutarsızlık tespit edildi.

Sahte denklik belgesi skandalını TBMM gündemine taşıyan Ösen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle “2020–2025 döneminde denklik belgesi verilen kişi sayısı kaçtır? Denklik verilenlerden kaçının belgesinde sahtecilik tespit edilmiştir?” diye sordu. Tekin, YÖK Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın verilerini Ösen ile paylaştı.

Tekin’in paylaştığı bilgiye göre, 2020–2025 döneminde, ortaöğretimini yurtdışında tamamlayan 169 bin kişiye denklik belgesi düzenlendi. Denklik belgesi düzenlenen ve Türkiye’deki üniversitelere yerleşen 169 bin kişiden 6 bin 378’inin belgelerinde eksiklik veya tutarsızlık tespit edildi. Toplam 6 bin 738 kişinin üniversiteler ile ilişiği kesildi.

‘HER 25 DENKLİK BELGESİNDEN BİRİ SAHTE’

Bakan Tekin’in yanıtı ile skandalın ayrıntılarının ortaya çıktığına dikkat çeken CHP’li Ösen, şunları söyledi: “Tekin’in yanıtından anlıyoruz ki son 5 yılda toplam 169 bin kişiye lise mezuniyeti denklik belgesi düzenlenmiş ve bu belgelerden en az 6 bin 738’inin sahte olduğu anlaşılmıştır. Yani her 25 denklik belgesinden en az birinin sahte olduğunu görüyoruz. İddialara konu durum, sınavlara yıllarını vererek üniversiteye girmeye çalışan milyonlarca öğrencinin emeğini hiçe sayarken kamu kurumlarına olan güveni de sarsmaktadır.”