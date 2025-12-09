Binlerce yaşlı iş kuyruğunda

Emeklilik çağını çoktan geçmiş yurttaşlar geçim baskısının altında yeniden iş aramaya koyuluyor. En yaygın iş arama kanalı olan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 26 bin 823’ünü 60 ve üzeri yaştaki bireyler oluşturuyor. Bu kişilerin 7 bin 573’ünün ise 65 yaşının üzerinde olduğu bildiriliyor.

GEÇİNEMİYORLAR

Açlık sınırının dahi altında kalan emekli aylıkları ile geçinemeyen ileri yaştaki yurttaşlar ya çalışmaya devam ediyor ya da iş arayışına giriyor. Geçen yılın Ekim ayında 60 yaş üzerindeki 22 bin 114 yurttaş İŞKUR üzerinden bir işe yerleştirmek için beklerken bu yıl bu sayı yüzde 21,9 oranında artarak 26 bin 823 kişiye yükseldi. Bu yurttaşların yüzde 28’i ise 65 yaş ve üzeri yaştakilerden oluştu.

Yıllarca çalışarak emekliliği hak eden yurttaşlar, geçim sıkıntısı nedeniyle işgücü piyasasından kopamıyor. İŞKUR’un Ekim verilerine göre işe yerleştirilen 60 yaş üstü yurttaşın sayısında artış yaşanıyor. Ocak-Ekim döneminde 60 yaş üstü 15 bin 12 yurttaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu yaş grubunda 10 bin 857 kişi işe yerleştirilirken bu yıl işe yerleştirilenler yüzde 38,3 arttı. İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkati çekici düzeye ulaştı. Ocak-Eylül döneminde 60 yaş üstü 8 bin 701 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların yüzde 55,6’sı olan 4 bin 830 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazandı. Geçen yıl 6 bin 843 kişi işsizlik ödeneğine başvurmuştu.