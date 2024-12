Binlerce yıllık zeytinler kesilecek: Kaş, maden ocağı istemiyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Gökçeyazı mahallesinin İncir Ağacı mevkiinde açılmak istenen mermer ocağına karşı bölge halkı ve yaşam savunucuları tepkili. Mermer ocağıın başta doğal yaşam olmak üzere mahalle halkının ana geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini, yüzlerce yıllık meşe ağaçlarını, binlerce yıllık zeytin ağaçlarını yok edeceğini belirten yaşam savunucuları "Kesilen her ağaç, yok edilen her orman, ekosistemin doğal dengesi bozarak akçiğerlerimizin bir bölümünün işlevsiz kalması gibi yaşamamız için hayati olan dengeyi darmadağın ediyor. Toprağımıza, suyumuza, ormanımıza sahip çıkıyoruz" diye konuştu. Halk ve yaşam savunucuları 28 Aralık cumartesi günü saat 13.00'te bir araya gelerek projeye karşı bir kez daha ses yükseltecek.

"GEÇİM KAYNAKLARINI YOK EDECEK"

Kaş Çevre ve Kültür Derneği yaptığı açıklamada, mahalle halkı geçimininin küçükbaş-büyükbaş hayvancılık, tarım, bitki bitkiler ve mantar toplayıcılığıyla sağlandığına dikkat çekilerek "Halihazırda mahalle halkı tarafından 1500 kadar küçükbaş, 50 kadar büyükbaş hayvan yetiştirilmekte, küçükbaş hayvanların büyük kısmı mermer ocağı yapılması düşünülen bölgeyi mera olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında mahallede tarımsal ürün olarak arpa, buğday, burçak, yonca, fiğ, susam, nohut yetiştirilmektedir. Ek olarak mahalle halkı, bölge ormanlarından mevsimine göre defne yaprağı, meşe palamudu, sandal çileği, böğürtlen, çam fıstığı, kekik, çalba, adaçayı, kanlıca mantarı, menengiç, kenger, adam otu gibi ürünler de toplayıp satarak geçimlerini sağlamaktadır. Mermer ocağının açılması durumunda ormanlarımıza, yaban hayata, doğaya vereceği muazzam zararın yanında mahalle halkının geçim kaynaklarını yok edecek, binlerce yıllık doğal ve kültürel mirasın tahrip olmasına sebep olacaktır" denildi. Ormanlar sayesinde bölgenin nefes aldığı kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Kesilen her ağaç, yok edilen her orman, ekosistemin doğal dengesi bozarak akçiğerlerimizin bir bölümünün işlevsiz kalması gibi yaşamamız için hayati olan dengeyi darmadağın ediyor. Yaşamsal olan oksijen, su, gıda kaynaklarımızı kendi ellerimizle yok ediyoruz. Her geçen yıl artan sıcaklıklar ve kuraklık hepimiz için hayati olan gıda üretimini olumsuz etkiliyor. Bilim insanları, sadece 20 yıl içinde küresel ısınma kaynaklı iklim değişimlerinden dolayı 200 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağını belirtiyor. Çocuklarımıza sağlıklı yaşayabilecekleri bir gelecek bırakabilmek için tüm Kaş coğrafyasında toprağımıza, suyumuza, ormanımıza sahip çıkacağız. Kaş mermer ocağı istemiyor."