Binlerce yurttaş Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda İmamoğlu için bir araya geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan ve her hafta bir kentte ve İstanbul'da da bir ilçede gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin bu çarşambaki durağı Esenler oldu.

Binlerce yurttaş Esenler Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

ÖZGÜR ÇELİK AÇIKLADI: İMAMOĞLU'NUN POSTERİNİ YASAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartlarının alana girişinin engellenmek istendiğini açıkladı. Çelik, "Tükenmiş iktidarını sürdürmek isteyen bir kişi, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafından korkar hale gelmiştir" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: ESENLER ARTIK MİLLETİN KALESİDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler halkına teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Esenler'e gitme meydanı dolduramazsın, orası AK Parti'nin kalesidir, Esenler'de olmaz dediler ancak Esenler'e geldik gördük ki; Esenler ne AK Parti'nin kalesidir ne de başkasının. Esenler artık artık milletin kalesidir" dedi.

Özel ayrıca İmamoğlu ile Silivri'deki görüşmelerinde ne konuştuklarından da bahsetti. Özel, "Bugün Ekrem Başkan'la Silivri'de sohbet ettik. Dedi ki; Hiç merak etmeyin. Esenler bugün bütün ezberleri bozacak" diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ MİTİNGLERİN 8'İNCİSİNİN ADRESİ BELLİ OLDU

Özgür Özel, İstanbul'daki Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 8'incisinin haftaya çarşamba Sancaktepe'de gerçekleştirileceğini duyurdu.