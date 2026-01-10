Binnaz Eriş cinayetinde 2 gözaltı: Yeğeni cinayeti itiraf etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Binnaz Eriş'in, yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin şüpheliler İ.Ç. ile C.Ç. yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yangın ihbarının ardından olay yerinde yapılan incelemeler ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile C.Ç. gözaltına alındı.

ZİYNET EŞYASI VE PARALARI ALMIŞ

Emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilen zanlı İ.Ç'nin, polis tespitlerine göre evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı da aldığı öğrenildi.

Şüpheli İ.Ç'nin Eriş'e ait cep telefonunu çöp konteyneri yakınına attığı ve cinayetin ardından tekrar olay yerine giderek çevredekilerin ve yakınlarının yanında ağladığı belirlendi. Zanlının Eriş'i bıçakla öldürdükten sonra cesedini yakmak için evde yangın çıkardığı iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.