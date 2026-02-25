Binsat Turizm, işçilerin maaşını ödemeden toz oldu

İstanbul’da bulunan Doğa Kolejlerinin eylül ayında anlaştığı AKP’ye yakınlığıyla bilinen Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün ulaşım firması Binsat Turizm, taşeron çalıştırdığı servis, güvenlik, bahçıvan ve temizlik ve teknik personelin maaşlarını ödemeden kayıplara karıştı.

Mağdur olan işçiler, BirGün’e ulaşarak velilere ucunun dokunmasından dolayı servis ve aşçı personellerinin mağduriyetinin giderildiğini, bahçıvan, güvenlik görevlileri ve teknik personelinin mağduriyetinin devam ettiği aktarıldı. Kolej, Binsat ile sözleşmesini feshetmişti.

Binsat Turizm’de taşeron işçi olarak çalışan emekçiler, tüm Doğa Kolejlerinde durumun aynı olduğunu belirtti. Doğa Koleji’nin, işin ucu velilere dokunduğu için servis problemlerini Kartur Turizm ile aşçı sorunları için ise BeFood ile giderdiğini ancak, güvenlik, bahçıvan ve teknik personellerinin akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Doğa Kolejlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir güvenlik işçisi “Tüm Türkiye’de tüm Doğa Kolejlerinde (Franchise olanlar hariç) bu durum aynı. Binsat en son Aralık ayının maaşını ödedi 12 Ocak’ta. Doğa Koleji’nde Binsat altında çalışan herkesin (temizlik, güvenlik, bahçıvan, teknik personel…) maaş günü her ayın 10’udur. Biz Ocak ayının maaşını hâlâ alamadık. Bu arada servis şirketi bugün itibariyle değişti. Kartur oldu. O da yandaş bir firma. Servise çözüm buldular çünkü ucu velilere dokunuyordu. Çocukları okula kendileri getirmek zorunda kaldılar. Yemekhaneye de çözüm bulundu, BeFood’a geçildi. Hâlâ maaşı ödenmeyen ve çözüm sunulamayanlar biz temizlikçiler, güvenlikler, bahçıvanlar ve teknik personellerdir” diye konuştu. Emekçi, Binsat Turizm yönetiminin ücret ödeme yükümlülüğünü Doğa Kolejlerine, Doğa Kolejlerinin ise Binsat Turizm üzerine attığını kaydetti. Bir başka Binsat mağduru işçi ise 2 aylık maaşını alamadığını ve Binsat Turizm ile iletişime geçemediğini söyledi.

***

KURUMUN İLGİSİ YOK

Doğa Kolej’inin BirGün’ e yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ödemelerin bir kısmının, ilgili firmanın yani Binsat’ın vergi ve SGK borçları nedeniyle kamu alacakları kapsamında resmî makamlar tarafından doğrudan tahsil edildiği, kalan tutarların ise çalışanlara ilgili firma tarafından zamanında ödenmediği kaydedildi. Açıklamanın devamında "Kurumumuzun idari veya mali işleyişiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır, nitekim sözleşme kapsamında kurumumuza düşen tüm ödemeler eksiksiz ve zamanında yerine getirilmiştir. ilgili firmanın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hukuki ve sözleşmesel haklarımız kullanılacaktır” denildi.