Binyamin Netanyahu ameliyat olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fıtık ameliyatı olacak. Netanyahu anestezi altındayken İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin başbakanlık görevini yürütecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doktorların "rutin bir muayene sırasında" Netanyahu’da fıtık tespit ettiği belirtilerek, Netanyahu’nun bugün fıtık ameliyatı olacağı aktarıldı.

Açıklamada Netanyahu’ya ameliyat sırasında anestezi uygulanacağı ifade edilerek, "Bu süre zarfında Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin başbakan vekili olarak görev yapacak" denildi.