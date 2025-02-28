"Bir 80’ler Hikâyesi" Burhaniye’de

Müfit Can Saçıntı, Burhaniye'de “Bir 80’ler Hikâyesi” adlı oyunu sahneliyor. Burhaniye Reha Yurdakul Salonu’nda 1 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de sanatseverlerle buluşacak olan oyun, nostalji dolu hikâyesi ve canlı müziğiyle izleyicileri geçmişe götürecek.

Burhaniye BirGün Gazetesi Okur İnisiyatifi tarafından düzenlenen tiyatro gösterisinde, Müfit Can Saçıntı’nın yazıp yönettiği oyun, yaşanmış gerçek olaylardan ilham alıyor. 80’lerin sıcak ve samimi atmosferini sahneye taşıyan oyun, trajikomik bir güldürü olarak dikkat çekiyor.

Oyunun canlı müziği ise ‘Kemanın Efendisi’ olarak tanınan Suat Erdem’e ait. Suat Erdem oyun öncesinde saat 19.30’da 30 dakikalık bir “80’ler konseri” ile izleyicilere bir müzik şöleni sunacak.