“Bir 80’ler Hikâyesi” izleyicilerle buluştu

Müfit Can Saçıntı’nın yazıp yönettiği “Bir 80’ler Hikâyesi” adlı tiyatro oyunu, Burhaniye Reha Yurdakul Salonu’nda sahnelendi. Burhaniye BirGün Gazetesi Okur İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlik, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

1 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşan oyun, 80’lerin atmosferini sahneye taşıyarak nostalji dolu anlar yaşattı. Yaşanmış gerçek olaylardan ilham alan trajikomik oyun, izleyicilere hem kahkaha hem de düşünce dolu anlar sundu.

SUAT ERDEM’DEN 80’LER KONSERİ

Oyunun öncesinde ise, 'Kemanın Efendisi' olarak tanınan Suat Erdem, sahne alarak 30 dakikalık bir “80’ler Konseri” verdi.

Müzik dolu bu özel performans, izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Sanatseverler, Müfit Can Saçıntı’nın sahnedeki performansını büyük bir beğeniyle izlerken, geceyi nostalji ve kahkaha dolu anlarla tamamladılar.