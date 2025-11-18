Bir aile yok olmuştu: Kokoreç ve midye örneklerinin sonuçları çıktı
Aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği zehirlenme şüphesi olayında midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında kokoreççi ve midye tezgahından alınan numunelerin sonuçlarına yer verildi. Alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı kaydedildi.
İstanbul Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O, üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verildi.
TEST SONUÇLARI
Savcılığın sevk yazısında kokoreççi ve midye tezgahından alınan numunelerin sonuçlarına da yer verildi.
Yazıda, şüpheli E.E'nin G**** K*** isimli işletmesinden ve şüpheli Y.D'nin midye tezgahında mevcut olayla ilgili tüketilen ürünlere yönelik alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı, ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık bir buçuk gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı ifade edildi.
ANALİZ RAPORU HENÜZ SONUÇLANMADI
Yazıda, şüpheli F.M.O'nun kafe işletmesinden ve şüpheli F.T'nin kuruyemiş baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.
Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.
Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.
Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.
Hastanede tedavisi süren baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetmişti.
Öte yandan, 7 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.