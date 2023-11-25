Bir akaryakıt devi daha satılıyor

BP’nin Türkiye’den çekilmesi ve akaryakıt operasyonlarını Petrol Ofisi’ne satmasının ardından Altınbaş Holding de Alpet’i satmaya hazırlanıyor.

Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye’deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmasının ardından akaryakıt sektöründen bir satın alma haberi daha geldi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre T-Bank’ı alarak bankacılık sektörüne adım atan Zeren Grup, Altınbaş Holding’e ait Alpet’i satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tamamının Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine başladı.

Rekabet Kurumu'nun onay vermesi durumunda Zeren Grup, 250 istasyonu bulunan Alpet’in tamamını devralacak.