Bir AKP bürokratı: Fahrettin Altun kimdir?

Bir dönem AKP iktidarının en önde gelen isimlerinden olan Fahrettin Altun, geçen sene İletişim Başkanlığı görevinden alındıktan sonra Vatikan Büyükelçisi olarak atandı.

İktidarın iletişim stratejilerinin belirlenmesinde rol oynayan Fahrettin Altun, görevi boyunca kamuoyunun en çok tartıştığı isimlerden biri olmuştu.

Fahrettin Altun, 11 Eylül 1976'da Almanya'nın Stuttgart şehrinde doğdu.

Akademik kariyerini Türkiye'de yürüten Altun, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.

Fahrettin Altun, Ahmet Davutoğlu'nun kurucularından olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'nın 2008 yılında açtığı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu kadrosundaydı.

Üniversitenin ilk akademik yıl açılışı 2010 yılında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla yapılmıştı. Üniversitenin İletişim Fakültesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yapan Altun, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İletişim Bölüm Başkanlığını da yürüttü.

Altun, 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Fahrettin Altun; Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber gibi devlet kanallarında programlar yaptı.

Fahrettin Altun, 2014-2018 yılları arasında ise iktidara yakınlığıyla bilinen düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı'nın İstanbul genel koordinatörlüğünü yürüttü.

İLK İLETİŞİM BAŞKANI

Fahrettin Altun, 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden 1 ay sonra İletişim Başkanı olarak atıldı. Altun böylece, 2017'deki referandumdan sonra geçilen cumhurbaşkanlığı sistemiyle getirilen İletişim Başkanlığı görevine atanan ilk isim oldu.

Altun, seçimden 2 hafta sonra ve henüz yeni görevine başlamadan X hesabından yaptığı "Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek..." paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Altun, giderek otoriterleşen iktidarın iletişim stratejilerini planlayan isim olarak öne çıktı. İktidarın merkezileşmesiyle yeni iletişim stratejisi de sadece basınla ilişkileri değil kamu diplomasisini, kriz iletişimini, uluslararası medya ilişkilerini, sosyal medya koordinasyonunu ve “algı yönetimi” olarak adlandırılan alanları da merkezileştirmeyi hedefledi.

“Türkiye Yüzyılı” ve “Büyük ve güçlü Türkiye” gibi sloganların geliştirilmesinde Altun'un da payı olduğu iddia edilldi.

AKTROL AĞI

Altun'un İletişim Başkanı olduğu dönemde dikkat çeken bir başka gelişme de sosyal medyada, özellikle X'te 'Aktrol' olarak adlandırılan hesapların ortaya çıkmasıydı.

İletişim Başkanlığı tarafından yönlendirildiği iddia edilen çok sayıda koordineli sosyal medya hesabı, iktidar karşıtı paylaşımlara karşı anlatı üreten seri mesajlar atmaya ve hashtag kampanyaları oluşturmaya başladı.

Bu dönemde özellikle Twitter gibi platformlarda gündem yönetimi, siyasetin önemli araçlarından biri haline geldi. İktidar yanlısı medya ile sosyal medya ağlarının birlikte çalıştığı bir mekanizma oluşturuldu.

BASIN KARTI SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Altun döneminde atılan ve gazetecileri yakından ilgilendiren bir başka değişiklik, basın kartının verilme şekli oldu.

Basın kartı verme ve iptal yetkisi, 2018 sonunda yayımlanan yönetmelik İletişim Başkanlığı'na verildi. Basın kartı komisyonunun yapısı değiştirildi ve kart iptali ya da verilmemesi konusunda yürütmenin rolü arttı.

SOSYAL MEDYA YASASI

Bununla bağlantılı bir diğer düzenleme 2020 yılında çıkarılan sosyal medya yasası oldu. Bu yasa büyük sosyal medya platformu ve yabancı basın kuruluşlarına Türkiye’de temsilci bulundurma, içerik kaldırma taleplerine belirli süre içinde yanıt verme ve veri saklama gibi yükümlülükler getirdi. Şirketlerin bu yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda reklam yasakları ve bant daraltma gibi yaptırımlar uygulanabileceği düzenlendi.

'DEZENFORMASYON' YASASI

Son yıllarda en çok tartışılan düzenlemelerden biri ise 2022’de kabul edilen “Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen değişiklik oldu. Bu düzenleme Türk Ceza Kanunu Madde 217/A ile ceza hukukuna yeni bir suç tipi ekledi. Yasaya göre “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu işleyen kişiler hakkında hapis cezası öngörüldü. Aynı sene Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) kuruldu.

İktidar bu düzenlemenin sosyal medyada yayılan yanlış bilgiyle mücadele etme amacıyla çıkarıldığını savundu. Ancak muhalefet ve basın örgütleri, maddenin tanımının geniş ve muğlak olduğunu, gazetecilerin haber yaparken ceza riskiyle karşılaşabileceğini ileri sürdü. Bu suçlama nedeniyle son yıllarda pek çok gazeteci gözaltına alındı ve yargılandı.

"SARAY'DA GÖREVDEN ALINMASINI İSTEYEN VAR"

2023'teki seçimleri de Erdoğan'ın kazanmasından sonra Altun göreve devam etse de iktidar içinde kendisinden rahatsız olan bir kesim olduğu iddia edildi. Gazeteci Barış Pehlivan, 7 Haziran 2023'te Cumhuriyet'te yayımlanan bir yazısında "Meğer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasını isteyen bir grup varmış" ifadelerini kullanmıştı.

Fahrettin Altun, 7 yıl sürdürdüğü görevden yine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 10 Temmuz 2025'te alındı. Altun'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirilirken Altun ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığına atandı.

"KOMPLONUN PARÇASI"

Gazeteci Fatih Altaylı, Fahrettin Altun’un İletişim Başkanlığı görevinden alınmasının gerekçesinin AKP’li bir isme karşı komplo girişiminin parçası olması olduğunu öne sürmüştü. Altaylı, “Bu komplo girişimi belgeleriyle cumhurbaşkanına sunulunca Erdoğan bir an bile tereddüt etmeden ipi çekmiş. Ankara'da konuşulan bu” ifadelerini kullanmıştı.

Görevden alındıktan sonra kamuoyunda eskisi kadar görünmeyen Altun, bugün Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. X hesabından paylaşım yapan Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.