Bir an önce hukuk ve adalet yerini bulsun

CHP Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Pınar Türker’i Düzce Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Nazlıaka, ziyaret sonrası Düzce İlçe Başkanı Cemil Tınaz ve Düzce İl Başkan Yardımcısı Mustafa İzgin’in eşliğinde cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

“Az önce tutsak edilmeye çalışılan 19 Mart’tan bu yana önce Silivri’de sonra bayram döneminde de buraya transfer edilen Fatoş Pınar Türker ile görüşme yaptım” diyen Nazlıaka, Türker’in mesajını okudu. Nazlıaka, “Bir an önce hak, hukuk, adalet yerini bulsun.