Bir anda etkili olan dolu yağışı karayolunu trafiğe kapattı

Kaş-Antalya Karayolu Sarılar Mahallesi mevkiinde bir anda yağan şiddetli dolu, karayolunu beyaza bürüdü. Trafikte aksamaların yaşandığı yolu açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.



Kaş-Antalya Karayolu Sarılar Mahallesi D-400 karayolunda saat 16.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlar başta olmak üzere çok sayıda araç yolda kaldı. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, Kaş Belediyesi ve Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması başlattı.