Bir anda karar değişti: İstanbul’da gözaltına alınanlar hakkında tutuklama talebi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyondan sonra başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında gazetecilerin de olduğu 73 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğe sevk edildi.

Dünkü ev baskınlarında gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Foto muhabiri Murat Kocabaş ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı gözaltına alınmıştı.

Ev baskınlarında 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında SOL Parti ve TKP üyeleri de bulunuyordu.

Sabah saatlerinde, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nden “adli kontrolle serbest kalacağı” öğrenilmişti.

Fakat BirGün’e konuşan avukatlar, kendilerine bildirilen kararın değiştiğini ve gözaltında bulunan 73 kişinin tutuklama talebiyle sevk edildiklerini söyledi.

Adliyede haber takibi yapan Fatoş Erdoğan, “Serbest bırakılmak için asansörle yukarı çıkarılan NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, savcının karar değiştirmesi üzerine asansörle nezarete geri götürüldü” şeklinde paylaşım yaptı.

73 kişi hakkındaki kararlar, sulh ceza hakimlikleri tarafından verilecek.

Dün sabah ev baskınıyla gözaltına alınan 7'si gazeteci 73 kişi savcının karar değiştirmesi sonucu tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Serbest bırakılmak için asansörle yukarı çıkarılan NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, savcının karar değistirmesi üzerine… — Fatoş Erdoğan (@puleragema) March 25, 2025

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