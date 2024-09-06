Bir anne Meclis’e sığındı

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısında eşi ve iki oğlu öldürülen, bir oğlu da tutuklanan Emine Şenyaşar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlattığı adalet nöbeti 15'inci günü geride bıraktı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar’la birlikte nöbetine devam eden Emine Şenyaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşene kadar Meclis’te eylemini sürdüreceğini vurguluyor.

HELALLİK İSTESİN

DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar BirGün'e yaptığı açıklamada annesinin 6 yıldır adalet mücadelesi verdiğini belirterek, "İki evladı ve eşi devlet hastanesinde gözlerinin önünde katledildi. Bu hastane davası dört buçuk yıl gizli kaldı. Ve o süreç boyunca üç insan bir hastanede katledildi. Dört buçuk yıl boyunca kimseye dokunulmadı, kimse gözaltına alınmadı. 4 yıl, 4 ay sonra 2 kişi tutuklandı. Annem 'bu katliamı yapanların çoğu hala dışarıda. Bir oğlum suçsuz yere cezaevinde' diyor. Türkiye'de maalesef son süreçte adalet olmadığı için ve katliamı yapan da iktidarın eski bir vekili olduğu için yargı işlemedi.

Olaydan sonra da Cumhurbaşkanı sadece karşı taraflarını iddialarını yani iftiralarını dinleyerek miting meydanlarında ailemiz aleyhinde konuştu ve annenin Cumhurbaşkanı ile görüşmenin bir sebebi de bu yanlışının düzeltilmesidir. Biz diyoruz ki Cumhurbaşkanı o gün kullandığı sözleri düzeltsin. Annemle görüşüp bu olayın gerçekten nasıl meydana geldiğini bizden dinlesin. Elimizde bir dosya da var. Cumhurbaşkanı 85 milyonu temsil ediyor şeklinde açıklamaları var. Annem ile görüşüp bu konunun detaylarını kendisine aktarıp annemden helallik istemesini istiyoruz. Cumhurbaşkanıyla görüşmemizin amacı bu. Yargıya müdahale eden adaleti sağlayın diye bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

EYLEM YERİ MECLİS'TİR

Annesinin 124 gün boyunca Adalet Bakanlığı'nın önünde eylem yaptığını da hatırlatan Şenyaşar, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gerçekten bir şeyler yapmak istedi. Yılmaz Tunç ile üç görüşme yaptık. Kabul etti bir haksızlık olduğunu. Ve bu durum için üzgün olduğunu da dile getirdi ama adaleti sağlamak konusunda yetersiz kaldı. Bundan dolayı biz artık Meclis'te eyleme başladık. İlk gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir telefon görüşmesi yaptık. 'Eylem yeri Meclis değil' şeklinde bir açıklama yaptı. Biz de 'Meclis tam yeri' dedik. Yani Meclis sadece yasa çıkartma yeri değil. Denetim yetkisi var, araştırma yetkisi var. Ve bu olayın bu sürece gelmesinin bir sebebi de Meclis'tir. Çünkü o gün bu olay meydana geldiğinde bir araştırma önergesi verildi. Ama bu önerge tabi ki reddedildi. Meclis Başkanı'na Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyoruz dedik. 'Tamam' dedi 'yapacağım, uğraşacağım' dedi. 'Cumhurbaşkanı'na biz ileteceğiz ve Cumhurbaşkanı bunu kabul edecek' şeklinde ifadeler kullandı ama Cumhurbaşkanı herhalde bu talebi reddetti" diye konuştu.

MECLİS ACİZ DURUMDA

Eylemlerinin 15. günü geride bıraktığını aktaran Şenyaşar, "Sabah saat 10'da Meclis'e geliyoruz. Ve akşam saat 5'te ayrılıyoruz. Bir anne Meclis'e sığınmış. Halka sığınmış. 6 yıldır devam eden bir zulüm var. 'Bu zulme bir son verin' diyor. Bundan dolayı da Meclis'i sorumluluk almaya davet ediyor ama maalesef ses yom. 15 gündür şeref kapısının önüne gidiyoruz. Tek bir meclis idare amiri, meclis yetkilisi, meclis başkanı, vekiller olsun ortalıkta yok. Herkes kendi odasında kapısını kilitlemiş, kulaklarını tıkamış ve bu acizliğini gösteriyor. Bir annenin feryadı karşısında Meclis aciz duruma düşmüş. Ama annem 'ben adaleti sağlamak için devam edeceğim' diyor" ifadelerini kullandı.