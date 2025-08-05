Bir annenin feryadını duyun

Haber Merkezi

Sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, "Gözü yaşlı anneyim. ‘Oğlum buralardan çıkmazsa beni bu hastanenin bahçesine defnedin’ dedim, dayanamıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için tahliye çağrıları sürüyor. Çalık’a son olarak Adli Tıp kararı doğrultusunda İzmir Şehir Hastanesi’nde bu sabah ikinci kemik iliği biyopsisi yapıldı. Daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisinde Çalık’ın blast oranı yüzde 4–5 aralığında raporlandı. Ancak Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda, bu oran yüzde 3–4 olarak yer aldı. ATK’nin kapsamlı bir değerlendirme talep etmesi üzerine Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

SÖZCÜ TV’ye bağlanan anne Gülseren Çalık, "Çok üzgünüm, bekleyiş içindeyim. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Oğlumun serbest kalmasını diliyorum. Gözü yaşlı anneyim. Oğlum buralardan çıkmazsa beni bu hastanenin bahçesine defnedin dedim, dayanamıyorum" diye konuştu.

GÖZÜ YAŞLI ANNEYİM

Anne Çalık şu ifadeleri kullandı: ‘‘Oğlumun tekrar o günleri yaşamasını asla kaldıramam. Bu benim için ölüm derecesidir. İnşallah Adli Tıp Kurumu’ndaki hekimlerimiz benim sesimi, feryadımı duysun. Benim gibi gözü yaşlı anneleri daha fazla ağlatmasınlar. Yavrumu bana, ailesine bağışlasınlar. Haftada bir gün görüşüyoruz.’’