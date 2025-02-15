Bir araç iade edildi

Aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı 130,1 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesiyle geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, fahiş harcamalarıyla da kamuoyunda tartışılıyor. Yurttaşa verdiği, “Az ile yetinin” öğütlerine karşın yurt dışı gezileri ve beş yıldızlı otel toplantılarından vazgeçmeyen başkanlığın otoparkındaki lüks araçlar da tartışmaları alevlendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Diyanet İşleri Başkanı’na Audi’yi çok gördüler” sözü ise başkanlıkta uzun süredir devam eden araç tartışmalarını başka bir boyuta taşıyor.

Tepkiler üzerine Audi A8’i iade etmek zorunda kalan Diyanet’in garajında halen çok sayıda lüks araç bulunuyor. Diyanet’in Bilkent’teki yerleşkesinde tutulan ve Başkan Ali Erbaş’ın kullanımına sunulan araçlardan biri iade edilse de filoda kalan araçların sayısı dikkati çekiyor.

GARAJ IŞIL IŞIL

Diyanet’in garajındaki Mercedes marka dört araçtan birinin DMO’ya iade edildiği belirtiliyor. İade edilen Mercedes’in ardından garajdaki araç sayısının dörde düştüğü kaydediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın garajında kalan araçlar, şöyle sıralanıyor:

• Bir adet Mercedes

• Bir adet zırhlı Mercedes

• Bir adet kırmızı TOGG

• Bir adet Mercedes Vito

TAŞIT ALIM PROJESİ

Başkanlığa yönelik tartışmalar devam ederken 2025 yılı yatırım programında, “Diyanet’e yeni araç” detayı yer alıyor. Diyanet’in, “Yeni projesi” olarak tanımlanan taşıt alımı için 2025 yılı bütçesine yazılan ödenek, 13 milyon TL ile ifade ediliyor. Ödeneğin, beş adet binek araç ile bir adet minibüs için kullanılacağı dile getiriliyor.

∗∗∗

KİRALIKLAR HARİÇ 408 ARAÇ

AKP iktidarındaki lüks ve şatafatı ortaya koyan en somut verilerden olan kamudaki araç saltanatına yönelik veriler, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışına ayna tutuyor. Kiralık araçlar hariç, kamudaki araç sayısının toplamı 110 bini aşıyor. Diyanet’e kayıtlı toplam araç sayısı, resmi kayıtlara 408 olarak yansıyor.