Bir asker yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.