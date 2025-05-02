Bir askeri alan daha yapılaşmaya açıldı!

İstanbul Tuzla’daki askeri arazi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapılaşmaya açıldı.

Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’ndeki Piyade Okulu Komutanlığı'nın yaklaşık 185 hektarlık arazisi 23 Eylül 2024 tarihinde "Rezerv yapı alanı" olarak belirlendi. TOKİ’nin bu alana dair hazırladığı imar planı da İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yayımlandı.

Yapılaşmaya açılan alanın Sabiha Gökçen Havaalanı Mânia Planı’nda kaldığı da ifade edildi.

Sivil Havacılık Gene Müdürlüğü TOKİ’ye, “Yapılacak çalışmalarda Sabiha Gökçen Havaalanı Mânia Planı kriterleri ile plan notlarına riayet edilmesi, doğal mânia alanında kalan bölge için zeminden itibaren çatı, baca, anten vb. her türlü müştemilat dâhil en fazla 6,5 metre yüksekliğinde olacak şekilde planlama yapılması gerekmektedir” diye görüş bildirdi.