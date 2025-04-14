Bir avuç cuntacı halkı yenemez

Politika Servisi

CHP, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talepleriyle "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenledi. Mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, erken seçimin ilk adımını Samsun'dan attıklarını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti'ni bu cuntadan, devleti suç örgütü gibi yöneten bu iktidardan ilk sandıkta kurtaracağız" dedi.

Mitingde CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu'nun mesajında özetle şunu söyledi: "Bu bir şahsın, bir partinin iktidar yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş, bu toprakların öz evlatlarının, milletin yürüyüşüdür. Hedefimiz kardeşliğin, birliğin, eşitliğin iktidarıdır. Etrafınızda imzasını almadığınız hiç kimse kalmasın. Ev ev, dükkan dükkan, sokak sokak imza toplayın. Milletimize güler yüzün, paylaşmanın ve Türkiye sevdasının bu zor günlerde bizi nasıl birleştireceğini gösterin. Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız"

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasına başladı. İmza kampanyasında 10 milyon imzayı aştıklarını belirten Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kim millete rağmen bir şey yapmaya çalışmışsa sonu hep hüsran olmuştur. Biz sırtımızı Amerika'ya değil, millete dayıyoruz! Biz gücümüzü Trump'tan değil, milletten alıyoruz!"

"Karşımızdaki cunta, devlet ve hükümetin içindeki küçük bir azınlıktır. Çıkmışlar FETÖ'cülerin ağzıyla 'Biz devletiz, devlet aklı vardır' diyorlar. Oysa siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerine geçmeye kalkıyorsunuz? Siz bir avuç ihtiras sahibi cuntadan başka bir şey değilsiniz! Oysa biz milletiz, haklıyız, güçlüyüz ve biz kazanacağız! Bu milletin coşkusunun karşısında bir avuç cuntacı duramaz.

Bu milletin güzel evlatlarını nasıl alıp da içeri tıktınız? Bayramda anasından, babasından, kardeşinden ayrı tuttunuz. Milletin sofrasından kalkıp da Trump'ın sofrasına oturan Erdoğan'a söylüyorum; bu millet bunun hesabını soracak sana! Bu millet bunu yanına bırakmayacak!"

CUNTANIN MALİ AYAĞI MEHMET ŞİMŞEK

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütün dünya senin bu darbenin mali ayağı olduğunu biliyor. Kendine bağlı olan bu MASAK'tan verilen raporu ben söylediğimde 'Haberim yok, bilgim yok' diyen Mehmet Şimşek bir kez daha doğruyu söylememektedir. Bu cuntanın mali ayağı Mehmet Şimşek'tir, hesap verecektir!"

"TURPUN BÜYÜĞÜ TRUMP"

"19 Mart darbesi okyanus ötesinden talimatla, icazetle yapılmış bir darbedir. Turpun büyüğünün Trump olduğu ortaya çıkmıştır. 'Erdoğan'ı severim, bizim çocuktur, akıllıdır, geçmişte de papazımızı ondan aldım' diyen Trump'ın bu ifadelerine sevinecek kadar küçülmüş bir iktidar ve medyasıyla karşı karşıyayız."