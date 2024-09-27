Bir avuç insana karşı milyonlar

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'ekmek ve adalet' buluşmaları kapsamında Antep'te temaslarda bulundu. Hatimoğulları, " Ülkenin içinden geçtiği ekonomik krizi ne kadar anlatsak yetersiz kalır. İnsanların hal komplekslerinin önünde bayatlamış, çürümüş sebzeleri götürüp evinde yemek yapmak zorunda kaldıkları bir dönemden geçiyoruz. Çiftçi bu ülkede bu iktidar tarafından bitirildi. Tarım komple bitirildi bu iktidar tarafından. İnsanlar açlık ve yoksullukla adeta baş başa bırakıldı" dedi.

'GENÇLER UMUDUNU AVRUPA'DA ARIYOR'

Gençler artık umutlu hissetmiyor diyen Hatimoğulları, "Gençler, mutsuz, umutsuz, işsiz, geleceksiz. Ayrıca sosyal ortamlarını da kaybediyor. AKP iktidarının yaratmak istediği yeni toplum modelinde gençlerin özgürlüğünü kısıtlayan, kadınların özgürlüğünü kısıtlayan, onların üzerinde ağır mahalle baskısı duran bir anlayışla karşı karşıyayız" diye konuştu.

İktidarın eğitim politikalarını eleştiren Hatimoğulları, "Bakın MESEM'i getirdiler. MESEM çocuk işçiliğine adeta yasal kılıf bularak çocukları küçücük yaşlarda çalıştıran, onrların emeğini sömüren bir uygulama. Yine eğitimde yeni politikalarıyla özellikle ÇEDES projesi ile, maarif projesi ile Türkiye'de eğitimi aşırı dindarlaştıran, bilimden uzaklaştıran bir yaklaşım içindeler" dedi.

YAŞAMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

GATEM Toptancılar Sitesi’nde, Türk İş'e bağlı Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Şubesi’ni de ziyaret eden Hatimoğlulları, "İktidar bir avuç insana kazandırmak, bir avuç insanı sarayın refahında yaşatmak için milyonlarca insanı aç bırakıyor. Türkiye'de insanlar 'artık yeter' diyor. 'Yeter artık bizim sırtımıza bindirilmiş vergiler' diyor. Siz kayıt dışı ekonomi arıyorsanız serbest bıraktığınız Polat ailesine gideceksiniz. O milyarlarca lirayı, kara para aklayıcılarından, vergi ödemeyenlerden, servet sahibi olup yurt dışında yatırım yapıp vergi cennetlerine gidenlerde arayacaksınız. İşçinin, emekçinin sırtından aramayacaksınız" dedi.

Hatimoğulları, Antep'in Yavuzeli ilçesinde fıstık üreticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Hatimoğulları, "Herkes sokağa döktü ürününü çünkü kâr etmiyor. Ziyaret ettiğimiz tarlalarda üretici geçen sene biberi 3.4'e satmış, bu sene salça fabrikaları birleşmiş 1.8'e alırız demiş. Üretici de diyor ki 'ben işçinin parasını çıkaramam.' Çok büyük bir emek. Kaç senedir tarım üreticileri perişan. Mücadele edeceğiz, başka seçeneğimiz yok. Yaşamak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.