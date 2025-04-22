'Bir avuç toprağa göz koydular'

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yapılması planlanan HES yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ilavesi projesine halk tepkili. Projenin kamulaştırma ve satın almalarına işlemlerine ilişkin toplantı yarın saat 10.30'da Sivas merkezde bulunan yapılacak.

Ekilebilir arazilerinin az olduğu, ancak yerel tohumdan üretilen coğrafi işaret tescil belgeli Koyulhisar domatesinin yetiştirildiği bölgede GES kurulma ısrarı sürüyor.

HALK TEPKİLİ

Koyulhisar’ın Şeyhler, Orta, Aşağıkale, Yukarıkale Mahalleleri ve Yalnıztepe köyü mevkiinde yapılması planlanan santrale yurttaşlar “Güneş Enerji Sistemleri bu ülkenin ihtiyacı, enerjiye ihtiyacımız var yapılmalıdır, yapılsın ama ekilebilir arazilere değil de yamaçlarda hazineye ait boş araziler araziler var oraya yapılsın. Ekilebilir sulanabilir tarlalara yapılmasın” diyerek tepkisini dile getirdi.

"ÇED Olumlu Kararı"nın iptaline ilişkin açılan davanın bilirkişi raporunda da bu duruma “GES faaliyetlerinden ilgili alanların zarar göreceği, tarımsal faaliyetlerin sekteye uğrayacağı, projenin uygulanacağı sahada arazi sahiplerince imar ihya faaliyetleri yapılarak (teraslama yöntemiyle) emek sarfettikleri, bu alanların tarıma daha elverişli hale getirildiği, projenin uygulanmaya başlanılmasıyla söz konusu arazide tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinin mümkün olmayacağı, Koyulhisar İlçesi genelinde ve proje sahası civarında tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü arazilerin kısıtlı olduğu, bölgede tarım dışı yürütülen gelir kaynaklı sanayi faaliyetlerinin az oluşu ve genel itibariyle tarımsal ürün yetiştiriciliği yapılmak suretiyle gelir elde edildiği, tarım arazilerinde uygulanacak projelerde sosyo ekonomik yönden bölgeye sağlayacağı katkının göz önüne alınması gerektiği” ifade ediîldi.

ÇED olumlu kararını bu doğrultuda Danıştay da iptal etti.

Konuyu TBMM'ye taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, geçimini tarım ve arıcılıktan sağlayan yurttaşların projeye karşı olduğunu söyledi. Bölgedeki yurttaşların vatandaşların tamamına yakının tarım ve arıcılıktan geçimini sağladığını bu gerçeğin bilirkişi raporlarına da yansıdığını anımsatan Karasu, “Kurulmak istenen GES’in ekilebilir araziler üzerine değil de bölgedeki yamaçlar veya hazineye ait boş arazileri değerlendirilerek bölgeye ve ekonomiye kazandırılması neden düşünülmüyor?” diye sordu.

"GES’İN YAPILACAĞI ARAZİDE MEYVE AĞAÇLARI VAR"

Karasu, şöyle devam etti:

“Burası doğal hayatın, tarımın ve hayvancılığın yapıldığı bir bölge. İnsanlar, arıcılık ile sebze meyve yetiştirip karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Başka tarım arazisi de yok. GES’in yapılacağı arazide meyve ağaçları var. Yine yerel tohumdan üretilen patent tescilli Koyulhisar domatesimiz de sadece bu bölgede yetiştiriliyor. Santral elbette yapılabilir, ama vatandaşın ekilebilir arazilerine göz dikmiş durumda. Vatandaşın bir avuç toprağı elinden alınmasın Ekonomik değeri olmayan, Hazineye ait alanlar değerlendirilebilir. Danıştay kararında, tarımın sekteye uğratılacağı anlatılmış olmasına rağmen, vatandaşla inatlaşmanın nedenini anlamak mümkün değil.”

İKİ BAKANA SORDU

Yurttaşların tepkilerini Meclis gündemine getiren Karasu, Enerji ile Tarım bakanlarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Santrali kuracak şirketin, kurmak istediği panellerden elde ettiği enerjiyi masrafsız olarak aktarma merkezinden, kurulumu kolay olacağı için Kelkit Çayı kenarındaki düz tarım arazilerini talep ettiği iddiasının doğru olup olmadığının açıklanmasını isteyen Karasu, “Zaten çok kısıtlı tarım arazileri olan Koyulhisar’da, geçimini sadece tarım ve arıcılık üzerinden sağlayan vatandaşların karşılaşacağı mağduriyetler nasıl giderilecektir? Vatandaşın Söz konusu proje gerçekten kamu yararı adına mı, yoksa, şirketin çıkarları gözetilerek mi sürdürülmektedir?” diye sordu.