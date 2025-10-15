Bir ayaklanmaya bakar her şey

Dış Haberler

Küresel Güney’deki isyan dalgası sarayları, liderleri sarsıyor. Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Madagaskar’da haftalardır devam eden protestolar nedeniyle Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ülkeden kaçtı. Nerede olduğu bilinmeyen Rajoelina, meclisi lağvetti ancak istifa etmeyi reddetti. Ülkeden Fransız ordusuna ait bir uçakla kaçtığı belirtilen Rajoelina, "Canımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım" dedi.

Madagaskar’da yaklaşık iki haftadır süren hükümet karşıtı protestolara Z kuşağı olarak adlandırılan gençler öncülük ediyor. Elektrik ve su kesintilerinden kaynaklı rahatsızlığın tetiklediği protestoların büyümesinde ülkedeki yaygın yoksulluk, eğitim sistemine yönelik tepki ve yüksek işsizlik oranı da önemli yol oynuyor. Şu ana dek en az 22 kişi hayatını kaybetti.

HİNT ALT KITASI KAYNIYOR

Ağustos ayının sonlarından bu yana önce Endonezya, Nepal, Filipinler ve Doğu Timor’da iktidarlara karşı kitlesel gösteriler baş göstermişti. Açlık, geleceksiz ve kötü yönetimlere isyan eden kitleler sarayları, parlamentoları, vekillerin ve zenginlerin evlerini ateşe vermişti. Endonezya’da pek çok bakan istifa etmek zorunda kalırken Nepal’de Başbakan ve hükümet düşmüştü.