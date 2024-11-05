Bir ayda 48 kadın hayattan koparıldı!

Siyasal İslamcı rejimin kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıları günden güne artarken etkin ve caydırıcı cezaların uygulanmaması kadınları yaşamdan koparmaya devam ediyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024 ekim ayı raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, Türkiye'de bir ayda 48 kadın cinayeti yaşandı. 28 kadının ölümü şüpheli bulundu, 31 kadının ise hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilemedi.

Öldürülen 48 kadından 10’u boşanmayı istediği, barışmayı ve evlenmeyi reddettiği bahanesiyle hayattan koparıldı.

31 KADININ ÖLDÜRÜLME NEDENİ BİLİNMİYOR

Kadınların 3’ü ekonomik bahanelerle, 3’ü failin oğlunun intiharına sebep olduğunu düşündüğü bahanesiyle, 1’i evli olduğu kadına hakaret ettiğini düşündüğü bahanesiyle öldürüldü. 31 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Öldürülen kadınların isimleri:

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ekim ayında öldürülen 48 kadının 19’u evli olduğu erkek, 6’sı tanıdığı biri, 5’i birlikte olduğu erkek, 4’ü akrabası, 3’ü babası, 3’ü boşandığı erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si kardeşi, 2’si oğlu tarafından öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 40’ı evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

İllere göre Ekim ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 26’sı evinde, 9’u kamusal alanlarda, 7’si sokakta, 2’si su ve kenarında, 1’i ıssız bir yerde, 1’i eğlence mekanında, 1’i çay ocağında öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 54’ü evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLA YAŞAMDAN KOPARILDILAR

Bu ay öldürülen kadınların 33’ü ateşli silahlarla, 12’si kesici aletle, 1’i darp edilerek, 1’i boğularak, 1’i arabayla ezilerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 69’u ateşli silah ile öldürüldü.