Bir ayda erkekler 40 kadın katletti

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dün mayıs ayı raporunu paylaştı. Mayıs ayında erkekler tarafından 40 kadının öldürüldüğü, 20 kadının ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Verilere göre, öldürülen 40 kadından 14’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile katledildi.

Öldürülen diğer kadınlardan 2’si ise annelerinin baba hakkında tedbir kararı çıkarma bahanesiyle, 1’i kızını korurken, 3’ü ekonomik bahanelerle öldürüldü. Öte yandan mayıs ayında kadınların 25’i evinde, 6’sı sokakta, 2’si arabada, 2’si ıssız yerde, 2’si işyerinde öldürüldü. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınlar en çok ateşli silahla hayattan koparıldı.

KADINLARIN ÇOĞU FAİLLERİNİ TANIYOR

Mayıs ayında öldürülen 40 kadının failleri şunlar:

Evli olduğu erkek: 15

Babası: 6

Birlikte olduğu erkek: 4

Tanıdığı erkek: 4

Akrabası: 3

Eskiden evli olduğu erkek: 2

Eskiden birlikte olduğu erkek: 2

Kardeşi: 1

Oğlu: 1

Tanımadığı: 1

Tespit edilemeyen: 1