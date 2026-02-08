Bir ayda ikinci alarm: Bakanlık bir bebek mamasını daha toplatıyor

Nestlé’nin SMA markalı bazı bebek maması ve devam sütlerinin cereulide toksini şüphesiyle 50’den fazla ülkede geri çağrılmasının ardından, bu kez Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisi, içeriğinde cereulide toksini tespit edilmesi gerekçesiyle acil olarak piyasadan toplatılıyor.

Son bir ayda bebek mamalarına yönelik ikinci geri çağırma yaşanması ise ailelerde endişeyi artırdı.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), gıda zehirlenmesine yol açabilecek toksin şüphesi nedeniyle başlatılan gönüllü geri çağırmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan daha şeffaf ve ayrıntılı bilgi talep etti. TBF Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser, geri çağrılan ve imha edilen ürün miktarları ile olası sağlık etkilerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

"TÜKETMEYİN, İADE EDİN" UYARISI

Tarım ve Orman Bakanlığı ise konuya dair açıklamalarında toplatılması kararlaştırılan ürüün tüketilmemesini ve satın alınan yerlere iade edilmesini tavsiye etti.

“Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir.Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur.”

Markaların sitelerinde sorun tespit edilen parti numaraları paylaşıldı.