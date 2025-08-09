Bir ayda tam 44 bin yeni işsiz

Havva GÜMÜŞKAYA

Kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ayında arttı. İŞKUR verilerine göre Haziran ayında 2 milyon 185 bin 273 olan kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ayında 44 bin kişi artarak 2 milyon 229 bin 341'e yükseldi. İşsizlerin, yüzde 21,8’ini 15-24 yaş grubundaki bireyler oluşturdu.

15-29 yaş grubundaki 925 bin 796 kayıtlı işsizin yüzde 9’u olan 80 bin 439 kişi bir yıldan daha uzun süredir iş arıyor. Bu kişiler bir yıldan uzun süredir İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerin yüzde 40’ından oluştu.

YAŞLILAR İŞGÜCÜNDE

Emekli aylıklarıyla geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kalan yaşlı nüfustaki artış da İŞKUR’un verilerine yansıyor. 60 ve üzeri yaşta olup İŞKUR üzerinden iş arayan bireylerin sayısı 28 bin 523 kişiyi buldu.

Ayrıca 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 60 yaş ve üzeri 7 bin 792 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirilirken bu sayı bu yıl 10 bin 796 kişiye çıktı. Yılın ilk yarısında bu yaş grubundaki 5 bin 820 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. 3 bin 291’i ise işsizlik ödeneğinden faydalanabildi.

Öte yandan SGK’nin aktif sigortalılar arasında göstermediği, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan emeklilerin sayısı ise yılbaşından bu yana 54 bin 620 kişi artarak 2 milyon 159 bin kişiye çıktı.

ÖDENEK ALMAK İMKÂNSIZ

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının zorlaştırılması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğine de erişemedi. Ocak-Haziran döneminde toplam 860 bin 866 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Bu kişilerin yalnızca yüzde 48’i işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. İşsizlik ödeneğe başvuranların yarısından fazlası ödenekten yararlanamadı.