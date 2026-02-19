Bir ayda yüzlerce çocuk tutuklandı

Türkiye’deki ekonomik buhran, çocukların yaşamını da doğrudan etkiliyor. Gelir dağılımındaki derin eşitsizlik, on milyonlarca çocuğun yaşama, akranlarından geride başlamasına yol açmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri ise yaşananları gözler önüne serdi. Ülkede her geçen gün yoksulluk derinleşirken Bakanlığın verilerine göre 183 bine yakın çocuk ailesi tarafından bakılamıyor. En temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan 182 bin 997 çocuğun, ailesinin yanından alınma riski bulunuyor.

CEZAEVİNDEKİ ÇOCUK NÜFUSU

Yoksulluğun pençesindeki on binlerce çocuğun yanı sıra binlerce çocuk da suça sürükleniyor. Suç işlediği gerekçesiyle 2024 yılında hâkim karşısına çıkan çocuk sayısı 134 bin 383 ile ifade ediliyor.

Adalet Bakanlığı’nın, “Cezaevinde tutulan tutuklu ve hükümlüler” isimli raporu da suça sürüklenen çocuklarla ilgili çarpıcı tabloyu gözler önüne seriyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 Ocak 2026 tarihinde toplam cezaevi nüfusunun 4 bin 293’ü çocuklardan oluştu. Ocak 2026 itibarıyla cezaevlerinde olan çocukların 1341’inin hükümlü, 2 bin 952’sinin ise tutuklu olduğu bildirildi.

Bakanlığın 1 Şubat 2026 tarihli verileri ise cezaevlerindeki çocuk nüfusunun çarpıcı şekilde arttığını gözler önüne serdi. Buna göre, Ocak 2026’da 4 bin 293 olan cezaevindeki çocukların sayısı, 30 günde 212 artarak 4 bin 505’e ulaştı.

1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla cezaevinde bulunan çocukların 1203’ünün tutuklu, 3 bin 302’sinin ise hükümlü olduğu belirtildi.