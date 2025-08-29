Bir aydır ne su ne elektrik var!

İstanbul Ümraniye’de “rezerv yapı alanı” ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm adı altında yürütülen yıkım ve tahliye sürecine karşı başlatılan direniş birinci ayını doldurdu. Mahalleli; elektrik, doğalgaz ve sularının kesilmesinin ardından evlerinden de çıkarılarak barınma haklarının ellerinden alındığını söyledi. Sürecin hukuksuz yürütüldüğünü belirten yurttaşlar, yetkililerle iletişime geçemediklerini ve muhatap alınmadıklarını belirterek isyan etti.

‘HUKUKSUZLUĞA KARŞIYIZ’

38 yıldır Topağacı Mahallesi'nde yaşayan Turgay Kutlu, BirGün’e yaptığı açıklamada kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını söyledi. Kutlu şu ifadeleri kullandı: “Biz yapılan hukuksuzluğa karşıyız. İnsanlar elektriksiz susuz yaşamaya çalışıyor. Emekli, cihaza bağlı yaşayan, engelli çocuğu olan onlarca kişi var. Çok zor durumda insanlar var. Dayatılan sözleşme ise açıklarla dolu. Yurttaş muhatap arıyor, belediye başkanıyla görüşemiyoruz. 30 gündür insanlar elektriksiz, susuz yaşıyor nasıl merak edilmez? Hiçbir devlet yetkilisi gelip yanımızda olmuyor. İşimizden gücümüzden olduk. Tebligat kapısına yapıştırıldığında hastanelik olan, kalp krizi geçiren insanlar oldu. Hayatını kaybeden oldu. Biz hakkımızı istiyoruz.”

MADDELERİN UCU AÇIK!

Yurttaşlar kendilerine iletilen sözleşmenin 'ucu açık' olduğunu söyledi. Yurttaşlar şöyle devam etti: “2 ila 4 sene arasında inşaatın biteceği belirtiliyor ancak bitmediğinde herhangi bir taahhüt iletilmiyor. Bitmezse ne olacağını bilmiyoruz. Bize ‘Ne yapılırsa yarı yarıya’ denildi ancak bir maddede ‘inşaat esnasında proje değişebilir ancak proje değişikliğinden hak sahibi olamazlar’ deniyor. 8 bin TL kira desteği ise kabul edilemez. Kira fiyatları en az 30 bin TL. Yurttaş, kentsel dönüşüm istemiyor değil, muhatap alınmak istiyor ve ucu açık maddelere tepki gösteriyor.”

∗∗∗

MAHALLELİ DİLEKÇE VERDİ

Mahalle sakinleri dün Ümraniye Belediyesi’ne ardından Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne giderek dilekçe verdi. Dilekçede yaşadıkları sorunlardan bahseden yurttaşlar, 6306 Sayılı Yasa’ya işaret ederek uygulanmadığını ifade etti. Yasanın 15. Maddesine dikkat çekilen dilekçede özetle şu ifadeler kullanıldı:

"Mahalle muhtarlığımızda hiçbir tebligat ya da ilan söz konusu olmamıştır. İlgili mevzuat hükmü işletilmeden, tahliye, yıkım, elektrik-su-doğalgaz kesintisine maruz bırakılarak ciddi hak kayıpları yaşanmıştır. Tebligat yapılmadığı için tarafınızca yapılarımızın tahliyesi, altyapı hizmetlerinin sonlandırılması, yıkım ve sair iş ve işlemlerin sürdürülemeyeceği açık olduğundan, tarafınızca ya da Ümraniye Belediyesi’nce bu yönde bir faaliyette bulunulmamasını istiyoruz.”

∗∗∗

ONLARA RANT YURTTAŞA İSE BORÇ!

#Duyİsmet etiketiyle Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a seslenen mahalleli, taleplerini şöyle sıraladı:

• Ümraniye Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı muhatap alsın.

• Tapulu parsellerden onlara rant, yurttaşa borç düşmesin.

• Kira desteği artırılsın.

• Rezerv alan kararı iptal edilsin.