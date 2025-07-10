Bir Babıali Zirvesi: Zeynep Oral

Tivibu’nun belgesel kanalı Habitat TV’de 11 Temmuz saat 21.00’de ekrana gelecek olan 'Bir Babıali Zirvesi, Zeynep Oral'ın gazetecilik hayatına ilişkin bir belgesel. Belgeselde Zeynep Oral’ın gazetecilik hayatında tanıştığı, içlerinde Salvador Dali, Eduardo Galeaneo, Joan Baez gibi sanatçıların bulunduğu dünyaca ünlü isimlerle olan ilişkileri yer alıyor. Oral ayrıca özel hayatına dair ayrıntıları ilk kez Habitat TV’nin belgeselinde anlatıyor.

Habitat TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Toy'un genel yayın yönetmenliğini yaptığı belgeseli hazırlayan ve sunan Merve Küçüksarp. Nazım Alpman'ın yapımcılığını üstlendiği belgeselin kurgu yönetmeni Münevver Analan, görüntü yönetmeni Oğuz Özdemir, yapım sorumlusu Yıldız Köse.