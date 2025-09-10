Bir bakışta rezalet

Haber Merkezi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu’nu yayımladı. Rapor, Türkiye’de eğitimin içler acısı halini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye hemen her veride OECD ortalamasının altında kaldı.

Kamunun harcamalarından eğitim süresine kadar birçok konuda AKP Türkiye’si eğitimde sınıfta kaldı. OECD raporundan öne çıkanlar şöyle:

• OECD genelinde ortalama olarak, lise diploması olmayan ekonomik olarak aktif genç yetişkinlerin (25-34 yaş arası) yüzde12,9'u işsizken, lise diploması veya lise sonrası eğitime sahip olanların yüzde 6,9'u işsiz. OECD genelinde lise eğitimli genç yetişkinlerin ortalama yüzde 4,9'u işsizdir. Türkiye’de ise lise diploması olmayan genç yetişkinlerin yüzde 11,2'si üniversite diploması olanların %10,6'sı işsiz.

• Türkiye'de 25-34 yaş arası bireylerin yüzde 3'ü yüksek lisans veya eşdeğer bir diplomaya sahip. Bu oran OECD ortalaması olan yüzde 16'nın 13 puan altında.

• Türkiye’de ilkokuldan lise sonrası eğitime kadar öğrenci başına 3 bin 374 ABD doları harcanıyor. Bu da Türkiye’yi son sıraya yerleştiriyor.

• Türkiye'de, ilköğretimden yükseköğretime kadar eğitim yatırımları GSYİH'nin yüzde 3,4'üne denk geliyor. OECD ortalaması ise olan yüzde 4,7'nin altında.

• Türkiye'de okulöncesi eğitim düzeyinde kamu harcamaları 2015 ile 2022 yılları arasında yüzde 31 oranında artış gösterdi. Bu artış büyük ölçüde kayıtlı çocuk sayısındaki yüzde 67,3'lük artıştan kaynaklandı. Sonuç olarak, çocuk başına kamu harcamaları, 2015 yılından bu yana OECD genelindeki ortalama yüzde 24'lük artışa kıyasla yüzde 21,7 oranında azaldı.

• Öğrenciler, ilköğretimde yılda 720 saat, ortaöğretimde ise 843 saat zorunlu eğitim alıyor. Bu, ilköğretimde 804 saat ve ortaöğretimde 909 saat olan OECD ortalamasının altında.