Bir başarı hikâyesi: Alimpijevic

Spor Servisi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde sergilediği başarılı performansla Basketbol Süper Ligi’nde 7 sezon sonra adını finale yazdırdı. Play-off yarı final serisinde büyük çekişmeye sahne olan eşlemede Anadolu Efes’e 3-2 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

TEMELLER İLK SEZONDA

Başantrenör Alimpijevic, siyah-beyazlı takımdaki ilk yılında bu sezonki kadronun temellerini attı. Sırp çalıştırıcı, takıma Derek Needham, Jonah Mathews, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan gibi isimleri kattı. Geçen yıl normal sezonu Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in ardından üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yarı finalde sarı-lacivertli rakibine kaybetmişti.

Türkiye Kupası ve Eurocup’ta ise etkili bir sezon geçiren siyah-beyazlı takım, iki organizasyona da yarı finalde veda etti. Siyah-beyazlılar bu sezon Dusan Alimpijevic yönetiminde Türkiye Kupası’nda 13 yıl sonra finale yükseldi. Çeyrek finalde Anadolu Efes’i, yarı finalde de Mersinspor’u geçen Beşiktaş, finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Beşiktaş, finalde rakibine mağlup oldu ve organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonun başında Dustin Sleva, Conor Morgan, Emanuel Terry’nin yanı sıra ilerleyen haftalarda Uros Plavsic’i de transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ligde normal sezonda 23 galibiyet alan, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, ikili averajla lider Fenerbahçe’nin ardında kendine yer buldu.

Özellikle yaptığı etkili savunmayla rakiplerini fiziksel olarak bir hayli yoran Alimpijevic oynattığ modern basketbola uygun oyunla dikkat çekiyor. Başarılı koç, birçok Euroleague takımı tarafındandan da takip ediliyor.