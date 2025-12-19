'Bir başkadır' dizisinin ikinci sezonunun çekimleri başladı

Netflix'te 2020 yılında yayınlandığı dönemde ses getiren Berkun Oya imzalı 'Bir başkadır' dizisinin ikinci sezonunun çekimleri başladı.

Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5 yıl sonra yeniden. Yazan ve Yöneten Berkun Oya. Bir Başkadır 2. sezon çekimleri başladı" dendi.

Berkun Oya imzalı dizinin yayın tarihi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

5 yıl sonra yeniden. Yazan ve Yöneten Berkun Oya. Bir Başkadır 2. sezon çekimleri başladı. pic.twitter.com/DRxp3dimKs — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 18, 2025

Dizinin ikinci sezonunun 4 bölümden oluşması ve çekimlerin 1 ay sürmesi bekleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Nur Sürer gibi isimler yer alıyor.

Dizinin ilk sezonunda İstanbul’da farklı sınıflardan ve hayat tarzlarından insanların yollarının kesişme hikâyesi Öykü Karayel’in hayat verdiği Meryem karakterinin üzerinden anlatılmıştı.