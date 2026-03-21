Bir bayramı daha cezaevinde karşıladılar: Bu günler geçecek

Bayramın ilk günü geride kalırken birçok siyasetçi, gazeteci ve aktivist bayramı cezaevlerinde karşıladı. 19 Mart operasyonlarında tutuklanan 107 isim üçüncü, Gezi tutukluları dokuzuncu, birçok kürt siyasetçi, sendikacı ve gazeteci ise sayısız bayramını cezaevinde geçirdi. Cezaevinde bulundukları süre içerisinde birçok bayramı ailelerinden, sevdiklerinden ve dostların uzakta geçiren bu isimler için kısıtlı görüşler ise özlemleri gidermeye yetmedi.

Silivri Cezaevi başta olmaz üzere Edirne, Tekirdağ ve Çorlu’da tutuklu bulunan bu isimler ailelerinden yüzlerce kilometre uzakta. 19 Mart operasyonlarında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Müdürü İpek Elif Atayman, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Gezi tutukluları Tayfun Kahraman, Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Mine Özerden, tutuklu siyasetçilerden Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selçuk Mızraklı ise yalnızca bu isimlerden birkaçı…

Ancak tutuklular bu isimlerle sınırlı değil. Yaptıkları haberler, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteciler Pınar Gayıp, Alican Uludağ, Elif Bayburt, Merdan Yanardağ, Nedim Oruç da bayramı cezaevinde karşılayanlar arasında.

BURUK BİR BAYRAM

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın kardeşi Yeşim Çalık, buruk ve eksik hissettikleri bir bayram geçirdiklerini söyledi. Çalık, “Hep şunu söylüyorum; birliğimizin olduğu, çoğaldığı günlere, güzel günlerde herkesin ailesiyle beraber huzurlu, mutlu, sağlıklı bayramları olsun. En önemli şey birlik bilincinin oluşması. Annem de zaten bunları söyler. Kardeşimizin de burada olmadığından buruk bir bayram yaşıyoruz ama zamanı geldiğinde o da yanımıza gelecek” dedi.

HAKSIZ YERE İÇERİDELER

Tutuklu TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Yazarı Merdan Yanardağ’ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ, bayramın sevdikleriyle kavuştukları gün geleceğini söyledi. “Sevdiklerimizin yanındayız ama bir yanımız eksik” diye konuşan Yanardağ, “Bu bayramı buruk geçiriyoruz. Haksız yere, hukuksuz yere içerideler. Bunu hepimiz biliyoruz, bunu herkes, tüm ülke biliyor. Ancak sabrediyoruz ve umutluyuz. Bu günleri de atlatacağımıza en kısa zamanda inanıyorum” diye konuştu.

Merdan Yanardağ’ın sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu söyleyen Yanardağ, “Hepimizden iyi bir bayram geçirmemizi istedi. Merdan çok dirençli bir insandır. Devrimcidir ve ona da uygun biçimde

yaşıyor” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER İÇİN DİRENİYOR

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’den çalışan Sırma Halı işçilerinin direnişinde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek 16 Mart’ta gözaltına alınan ve ardından tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in annse Ayşe Türkmen, oğlunun serbest bırakılmasını talep etti. Türkmen, ‘Mehmet’im yanlış yapmadı. Mehmet’im hiç haram yemedi, yemez. Mehmet’im sadece işçiler aç kalmasın, işçi hakkı yenilmesin diye mücadele etti.Oğlum insan hakkını savunuyor’’ dedi.

Türkmen son olarak şöyle konuştu: ‘‘İşçiler, sizin de ananızım. Oğlum sizin için çoluğunu çocuğunu bayram günü bırakmış. Oğlumun arkasında durun.’’

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, 205’inci kez kızı Vera ile Silivri’ye gittiklerini söyledi. Kahraman, “Herkes bir anne ve bir babanın çocuğu elbet ancak yok yere çocukluklarından neşeli bayramları bile çalınan herkese, ellerinde şeker yerine sabır tutan o koca yüreklere bu ülkenin adalet borcu var” ifadelerini kullandı.

HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK

Bayramın ilk günü İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde açıklama yapan CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davası tutukluları ve çeşitli soruşturmalar kapsamında cezaevinde bulunan isimler için özgürlük çağrısında bulundu. Çakırözer, “Haksız ve hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan herkes için özgürlük istiyoruz. İnsanlar bir bayramı daha sevdiklerinden ayrı geçirmesin” ifadelerini kullandı.