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'Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezonundan ilk fragman geldi

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezonundan ilk fragman paylaşıldı. Paylaşımda, "Amirimden yeni fragman var" denildi.

Kültür Sanat
  • 15.04.2025 15:57
  • Giriş: 15.04.2025 15:57
  • Güncelleme: 15.04.2025 16:22
Kaynak: Haber Merkezi
'Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezonundan ilk fragman geldi

Erdal Beşikçioğlu'nun başrol oynadığı dizi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezonundan ilk fragman izleyiciyle buluştu.

Eski adı BluTV olan Max Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Amirimden yeni fragman var! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, yeni sezonuyla yakında sadece Max'te" denildi.

"Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisi Ankara Etimesgut’ta 8 Şubat 2025'te sete çıkmıştı.

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği Max Türkiye'nin (BluTV) dizisinde bir ilke de imza atılıyor. Dünya dizi tarihinde ilk kez bir belediye başkanı mesai saatleri dışında ve izin günlerinde oyunculuk yapıyor.

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